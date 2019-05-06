Трагедия в Шереметьево: российские звезды скорбят по погибшим

Накануне вечером в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100, следующий из Мурманска. По последним данным, погиб 41 человек. На страницах многих российских артистов в соцсетях появились скорбные посты со словами поддержки близким погибших и пострадавших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Апина (@neapina) 5 Май 2019 в 10:09 PDT

Артистка Алена Апина буквально стала невольной свидетельницей этого страшного события и сняла его на камеру из накопителя аэропорта.

«Мы в Прагу, — написала она в Instagram. — Только пропустили. Господи! Есть погибшие! Сказали на посадке. Любите друг друга. Здесь и сейчас. Потом может и не случится. За 30 с лишним лет самолётной жизни — я впервые так близко».

Ольга Бузова сообщила: «Только что приземлились во Внуково, и с ужасом смотрю эти видео с катастрофы в Шереметьево. Бедные люди! Как вообще такое возможно? В XXI веке люди горят в самолете. Где пожарные машины? Где?! Почему не тушат огонь? Почему людям никто не помогает? Что вообще происходит?! И как после этого спокойно садиться в самолёт? Мои соболезнования, ком в горле».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Май 2019 в 11:42 PDT

Певица Кристина Орбакайте стала свидетельницей нештатной ситуации, находясь на борту такого же лайнера. Ей приходится много летать по стране с гастролями. «Это ужасно! Трагедия в Шереметьево! Страшно подумать, ведь летаем чаще пилотов и стюардесс. Недавно при подлете к Белгороду на "Сухой Суперджет" приземлились со второй попытки», — написала артистка в своем в Instagram-блоге.

Татьяна Навка: «Ужасная трагедия, случившаяся в аэропорту Шереметьево, унесла жизни 41 человека... Мои соболезнования родным и близким! Светлая память погибшим!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 5 Май 2019 в 11:30 PDT

Алла Пугачева: «Горе какое! Не приведи Господь. Скорбим».

Филипп Киркоров: «Ужасная трагедия... Эта страшная новость застала нас здесь, на Святой Земле... Страшная беда, унёсшая жизнь 41 человека... Погибли дети... МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ... Родители... Горе, страшное горе... нелепость... Беда, страшная беда снова пришла в наш дом... Ни о чем другом не хочется ни думать, ни делать... СКОРБИМ».

Анна Седокова: «Огромное горе. Сил, мужества близким. Скорбим».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тимур Родригез/RODRIGUEZZZ (@trodriguezzz) 6 Май 2019 в 12:26 PDT

Тимур Родригез: «Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров из задней части самолета! Татьяна Касаткина и Ксения Фогель, к счастью, выжили! Из 37 человек, оставшихся в живых, двое - с критическими ожогами, один - с инфарктом. Погибших - 41 человек! Мои искренние соболезнования потерявшим близких!»

Сергей Лазарев: «Как же страшно! Ужасная авиакатастрофа. Соболезную семьям погибших... 41 (!!!) человек... есть детишки. Господи, как ужасно всё. Страшные кадры в сети как садился горящий самолет, как эвакуировались люди... Скорбим... Светлая память погибшим».

Александр Петров: «Соболезнования семьям погибших... Завтра, как и я, полетят тысячи людей... Сотни тысяч... Миллионы... Желаю всем мирного неба... Это, конечно, трагедия. Тут слов нет, совсем».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мерзликин Андрей (@merzlikinandrey) 6 Май 2019 в 12:42 PDT

Андрей Мерзликин: «Это страшная трагедия. Каждый день миллионы людей поднимаются в небо. И будут продолжать летать... Мы привыкаем к этому... Вчера роковая трагедия унесла жизни 41 человека. И к этому нельзя привыкнуть. Мои соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто выжил. И огромная благодарность тем, кто вёл себя в страшной ситуации достойно и помогал спасать людей. Кадры с места трагедии не могут не заставить содрогнуться сердце... Упокой Господи души усопших. Дай силы родным и близким погибших пережить эту драму».

Светлана Лобода: «Жуткая трагедия, так близко. Все мы ходим под Богом, и никто не знает, что будет завтра... Сил родным и близким погибших пережить такое горе...»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 6 Май 2019 в 12:41 PDT

Лариса Гузеева: «Невозможно смириться. Невозможно представить. Близким сил в помощи пострадавшим. Потерявшим близких - не сойти с ума».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress) 6 Май 2019 в 1:27 PDT

Актриса Мария Миронова опубликовала в своем Instagram пост, в котором упоминается Максим Моисеев — проводник, который пытался спасти пассажиров. «Кто-то забирал свой багаж, а Максим Моисеев в это время пытался спасти жизни, тех людей, кто находился в хвостовой части самолёта. Его самого не смогли спасти. Кто герои нашего времени - вот такие люди! Если мы бы чаще думали не о своём "багаже", а просто о ближнем... скольких мы могли бы спасти... Светлая, вечная Память погибшим», — написала она.