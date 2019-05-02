Звезды российской эстрады разъехались по курортам на длинные майские праздники.
Те звезды, у кого не были запланированы гастроли и концерты, решили провести майские каникулы в теплых странах у моря. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая очень много работает, делая свои ледовые спектакли, решила провести несколько дней на пляже.
«В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда — отдых самое логичное, что можно делать! Всем лучей, мира, добра и отличного настроения!»
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В какой именно стране проводит выходные Татьяна, она не сообщила.
Максим Галкин с Аллой Пугачевой тоже уехали к морю, не сообщив, правда, к какому именно.
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«Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!» — подписал Галкин свой пост в Instagram. Поклонники предположили, что, возможно, они отдыхают в Юрмале — излюбленном месте семьи.
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Певица Глюк'oZа вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, отдыхает в Испании. Курорт Марбелья — их любимое место. «Ну что?! Врываемся в май?!» — подписала пост Наталья.
Аглая Тарасова вместе с мамой Ксенией Раппопорт проводят волшебные выходные на Люцернском озере в Швейцарии.
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«Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром», — сообщила поклонникам младшая из актрис.
Актриса Наталья Рудова опубликовала фото у бассейна на курорте в Турции.
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«Обожаю майские! В это время тут самые крутые пати. На этот раз прилетели в очень крутой отель», — поделилась с поклонниками звезда сериала «Татьянин день».
Певица Жасмин поделилась снимком с дня рождения Филиппа Киркорова в Дубае: «Расстояния перестают существовать для дружной компании, когда появляется важный повод собраться!»
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Фотографией звезда поделилась с подписчиками, сообщив: «Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот "трюк" под названием "Полина Вандам Гагарина"».
Народный артист Михаил Боярский улетел в Крым. Но, правда, не отдыхать, а работать.
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Михаил Боярский приступил к съемкам в картине «Гардемарины-4» Светланы Дружининой. Режиссер дала съемочной группе всего один выходной — на Пасху.