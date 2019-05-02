Звезды российской эстрады разъехались по курортам на длинные майские праздники.

Те звезды, у кого не были запланированы гастроли и концерты, решили провести майские каникулы в теплых странах у моря. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая очень много работает, делая свои ледовые спектакли, решила провести несколько дней на пляже.

«В день труда имею право отдыхать! В день мира и труда — отдых самое логичное, что можно делать! Всем лучей, мира, добра и отличного настроения!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 1 Май 2019 в 7:54 PDT

В какой именно стране проводит выходные Татьяна, она не сообщила.

Максим Галкин с Аллой Пугачевой тоже уехали к морю, не сообщив, правда, к какому именно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 1 Май 2019 в 7:01 PDT

«Поздравляем с Первомаем! Обнимаем! Обнимаем!» — подписал Галкин свой пост в Instagram. Поклонники предположили, что, возможно, они отдыхают в Юрмале — излюбленном месте семьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) 30 Апр 2019 в 11:29 PDT

Певица Глюк'oZа вместе с мужем, бизнесменом Александром Чистяковым, отдыхает в Испании. Курорт Марбелья — их любимое место. «Ну что?! Врываемся в май?!» — подписала пост Наталья.

Аглая Тарасова вместе с мамой Ксенией Раппопорт проводят волшебные выходные на Люцернском озере в Швейцарии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аглая Тарасова (@aglayatarasova) 27 Апр 2019 в 10:21 PDT

«Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром», — сообщила поклонникам младшая из актрис.

Актриса Наталья Рудова опубликовала фото у бассейна на курорте в Турции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от rudovanata (@rudovanata) 1 Май 2019 в 4:25 PDT

«Обожаю майские! В это время тут самые крутые пати. На этот раз прилетели в очень крутой отель», — поделилась с поклонниками звезда сериала «Татьянин день».

Певица Жасмин поделилась снимком с дня рождения Филиппа Киркорова в Дубае: «Расстояния перестают существовать для дружной компании, когда появляется важный повод собраться!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jasmin (@jasmin) 1 Май 2019 в 10:28 PDT

Полина Гагарина не только приняла участие в праздновании дня рождения «короля российской эстрады» в Дубае, но и продемонстрировала акробатический трюк в купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 1 Май 2019 в 6:14 PDT

Фотографией звезда поделилась с подписчиками, сообщив: «Только 29 ноября в Мегаспорт я повторю этот "трюк" под названием "Полина Вандам Гагарина"».

Народный артист Михаил Боярский улетел в Крым. Но, правда, не отдыхать, а работать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Боярский (@boyarskiy_official) 30 Апр 2019 в 11:07 PDT

Михаил Боярский приступил к съемкам в картине «Гардемарины-4» Светланы Дружининой. Режиссер дала съемочной группе всего один выходной — на Пасху.