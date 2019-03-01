Татьяна Навка впервые озвучила мультфильм

О своем дебюте в качестве актера дубляжа Татьяна Навка сообщила в Instagram-аккаунте.

«Весна, как раз время для чего-то нового! Ну не могу я просто сидеть на диване. Мое увлекательное большое путешествие в мир анимационной озвучки! Это потрясающе, невероятно интересно и затягивает с головой! Так что ждите скоро на всех экранах страны мультфильм "Большое путешествие"! А пока у вас есть время угадать, кого я озвучиваю!» — написала спортсменка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 28 Фев 2019 в 10:44 PST

«Всего добилась сама! Стоит за этим колоссальный труд! При этом сплошной позитив! Берите пример!», «Талант, везде талант!», «Теперь будем ждать вас на сцене какого-нибудь театра в качестве актрисы», — ответили в комментариях поклонники.