Анна Семенович отметила день рождения в Дубае

Несколько дней назад актриса Анна Семенович уехала в Дубай: она решила немного подзагореть перед очередными сьемками и заодно отметить в теплой стране свое 39-летие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 28 Фев 2019 в 12:46 PST

В Дубае 1 марта наступило раньше, чем в Москве. По этому поводу Анна опубликовала у себя в Instagram несколько постов. В одном поблагодарила своих родителей: «С днём рождения меня, мамуля и папуля, спасибо за жизнь, я счастлива». В другом сообщила, что верит в чудеса и любовь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 28 Фев 2019 в 10:46 PST

«Ну, здравствуй, мой Новый год! Встречаю тебя с улыбкой и готовностью к новым, волшебным и позитивным приключениям. Что же ты мне уготовил, ну очень интересно! Я готова — помчали!» — написала звезда.

Поклонники поздравили Анну с днём рождения, пожелали ей здоровья, удачи и дальнейших творческих успехов.