Апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобу Александра Малинина

Судебный процесс, который мы посчитали законченным еще летом, имел продолжение. Исполнитель Александр Малинин через своих представителей подал апелляцию, чтобы отсудить по миллиону рублей у своей бывшей жены Ольги Зарубиной и нашего издания — электронного СМИ «Собеседник.Ру».

Как и в первой инстанции, в исковых требованиях А. Малинину было отказано в полном объеме. С перипетиями этого дела вы можете ознакомиться в нашей прошлой статье.

Отметим лишь, что суд вновь посчитал требования Малинина А. бессодержательными. Вынесено определение апелляционной инстанции о том, чтобы решение от 21 августа оставить в силе, а жалобу, направленную на то, чтобы его «опрокинуть» — без удовлетворения.

Высокий суд уточнил, что есть факты и сведения, из-за которых можно привлечь к ответственности по статье 152 Гражданского кодекса, защищающей честь, достоинство и деловую репутацию гражданина. А есть — как в нашем случае — субъективные суждения и оценочные мнения, которые не являются предметом судебной защиты. За это можно привлечь, если они выражены в оскорбительной форме.

Мнение могло и может иметь критический характер. Вот это последнее и должно быть девизом пишущей братии!