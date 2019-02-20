Почему сын Децла выступил против съемок документального фильма об отце?

Сын Децла выступил резко против съемок фильма о своем отце. 13-летний Антоний Толмацкий считает, что Роман Супер не имеет права собирать деньги на фильм в Сети.

После того, как журналист и автор известного фильма «На кончиках пальцев» Роман Супер объявил, что будет снимать фильм о жизни рэпера Децла, и объявил краудфандинговую кампанию по сбору 3,5 млн рублей на этот проект, сын рэпера назвал в своем Instagram Супера «аферистом» и призвал своих подписчиков не перечислять ему деньги.

Роман Супер был знаком с Кириллом Толмацким (рэпером Децлом), которого не стало 3 февраля, и записывал с ним интервью. Он также знаком с отцом Децла — и Александр Толмацкий не против съемок фильма: «Любой человек может снять фильм в память о Кирилле и собрать на это деньги. Ему не надо на это разрешение от семьи... тем более что Роман прекрасный человек и хороший журналист».

За Супера вступилась также мать Децла, Ирина Толмацкая: «Деньги на документальный фильм о Кирилле собирает реальный режиссер. Это не аферист. Разрешений ему для этого не нужно, только права на какие-то материалы», — написала она в инстаграме.

Тем не менее Антоний считает, что его дед Александр Толмацкий, с которым Децл был в размолвке многие годы, «в этой ситуации вообще властью не обладает». Также он заявил, что сам Децл был якобы недоволен тем интервью, которое в свое время снял Роман Супер.

Тем временем люди уже собрали на фильм о рэпере почти половину суммы. И как раз вопрос сбора денег сын Кирилла Толмацкого воспринимает очень эмоционально, его возмущает, что Супер может заработать, сделав фильм об отце: семья «еле-еле перебивается без денег», «у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление и она чуть не умерла от сердечного приступа, еле успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья», «я чуть не остался сиротой», пишет он в блоге.

Почему Антоний Толмацкий так горячо реагирует на сбор денег и планы Романа Супера снять фильм об отце, мы спросили у представителя Децла Дмитрия Каприелова.

— Я не могу говорить за сына Кирилла, но Антоний, по-моему, достаточно четко и ясно выразил свою позицию. А взрослые люди, которые сейчас обсуждают эмоциональные слова подростка, по-моему, тоже во многом ведут себя неадекватно. Роман уж как-то очень быстро активизировался — не прошло и сорока дней со дня смерти Кирилла, а он уже собирает какие-то деньги, не получив одобрения от семьи как минимум. Обратиться к ним за разрешением снять такое кино было бы просто порядочно, на мой взгляд. А не делать это за спиной, да еще и собирать деньги на это. Это вопрос его честности и порядочности. И конечно, сын Кирилла и его вдова воспринимают эту ситуацию тяжело, что можно понять.

— Но, как мне кажется, это личное дело Романа Супера — на какие деньги снимать фильм.

— Почему именно сбор денег так возмущает Антония и каково материальное положение семьи сейчас — это нужно спрашивать у Юлии, а не у меня.