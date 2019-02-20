Мария Шукшина заговорила о возвращении времени стукачей

Заслуженная артистка России, старшая дочь Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария заявила в Instagram, что нынешнее время ей очень напоминает 1937 год. Разница лишь в том, что тогда доносы делались анонимно, а сейчас — открыто, как бы из чувства добродетели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria) 19 Фев 2019 в 11:30 PST



«Иуда, как мы все помним, плохо кончил... Под знаменем зависти шествуют ненависть, предательство и интриги. Много веков прошло, но человек не изменился...» Мария призвала всеми силами бороться с завистью, если вдруг она закралась в сердце: «Никогда не сравнивайте свою жизнь с жизнью других! Никогда не задавайте себе вопрос, почему этот человек имеет больше, чем я, почему он достиг какой-то высоты, а я нет. Грустный опыт 17 года прошлого века именно об этом! Ох, как я сейчас огребу за эти слова свои... Но я умею смотреть правде в глаза, и это во мне шукшинское, не задушишь, не убьешь!»

«Что бы ни говорили, Мария, вы образец порядочности, терпения, мудрости, ума и красоты. Всё в вас шукшинское, спасибо за это!», «Вы хороший человек, талантливая и любимая актриса. Будьте здоровы и счастливы! А пересуды — это временно!», «Не переживайте! Эти глупые передачи — грязь! Терпения и сил, только вперед!» — поддержали актрису поклонники в комментариях.