Анна Банщикова раскрыла никому неизвестные факты о себе

Звезда десятков российских фильмов и сериалов Анна Банщикова недавно дала интервью Борису Берману и Ильдару Жандарeву в программе «На ночь глядя», которое всерьез раскритиковали ее поклонники. В своем Instagram актриса получила множество негативных отзывов в связи с ним. «Ужасное интервью. Не ответила ни на один вопрос. Одна вода. Бедные ведущие, пытались спасти. Жаль!» — сообщили Банщиковой подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 14 Фев 2019 в 12:49 PST

Судя по всему, Анну задела эта ситуация, и она буквально в следующих постах выложила гору откровений. «В мире все больше и больше актеров и публичных людей признаются себе и окружающим в том, в чем, по сути, признаться не стыдно — в своих комплексах, привычках и нестандартных взглядах на обыденные вещи. И я решила присоединиться к этому флешмобу, — написала Анна. — Факты обо мне, которые никто не знает:

— Я ненавижу собирать чемодан!

— Я делаю маникюр в салоне за 10 мин!

— Я не умею принимать решения!

— Я люблю выпить, но никогда не пьянею!

— У меня не растут волосы на ногах!

— Я никогда бы не переспала с мужчиной, который заправляет футболку в брюки!

— Я ненавижу розы, свадьбы и пафосные слова!

— Мне всегда не хватает этих злосчастных 15 мин, чтобы не опоздать.

— Я часто сомневаюсь, хотя точно знаю ответ!

— Я лучше всех глажу мужские рубашки!

— Я бы мечтала в старости сутками заниматься йогой на берегу моря!

— Я несу, как мне кажется, груз ответственности за всех и поэтому просыпаюсь по несколько раз за ночь!

— Я мечтаю научиться быть слабее и забивать на все!

— Я очень люблю селедку иваси и сосиски со сметаной!

— Я никогда не сидела на диетах, я не могу!

— Я ненавижу ЗОЖ и все, что с этим связано!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Банщикова (@banshikova_anna) 17 Фев 2019 в 11:29 PST

«Супер! Я бы во всем этом никогда не созналась!», «Интересно узнать новое о любимой актрисе», «Про розы и про штаны неожиданно, остальное норм», «Зато честно, классная», «Жаль, что не пьянеете», — ответили Банщиковой поклонники в комментариях.

Напомним, актриса более 10 лет состоит в браке с бизнесменом Всеволодом Шахановым. У пары трое детей, два сына и дочка. Первым мужем Банщиковой был актер и музыкант Максим Леонидов, который на заре их отношений посвятил ей композицию «То ли девочка, а то ли виденье».