Лолита Милявская начала новую жизнь без вредных привычек

Певица и телеведущая Лолита Милявская в своем Instagram рассказала, что несколько дней назад посидела в компании художника Игоря Гуляева за придумыванием концертных костюмов за коньячком, после чего у нее «разгулялось» давление.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 13 Фев 2019 в 1:22 PST

«Проверенный способ с пиявками привёл в норму, — написала артистка. — Теперь снова рабочая лошадка. Вот она, возрастная история, больше не посидеть с друзьями даже немного нарушая режим. Теперь займусь нехитрым спортом, договорилась с мужем. Прощайте, нарушения. Курить бросила, даже редко выпивать бросила! Здравствуй, Новая Жизнь без вредных привычек! Остался мат. Его пока не брошу».

«Лолита, какая же вы молодец, занимаетесь здоровьем с умом!», «Вы большая молодец! Так держать! Для женщины красота и здоровье — это все!», «Выглядят, конечно, пиявки жутковато! Но, я слышала, помогают хорошо!», «Мат не бросайте, он как Рафаэлло, вместо тысячи слов», — написали Лолите комментаторы.