Лолита Милявская почтила память рэпера Децла

Лолита Милявская на своей странице в Instagram разместила поминальный пост, посвященный скончавшемуся 3 февраля Кириллу Толмацкому, известному под сценическим псевдонимом Децл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 3 Фев 2019 в 2:28 PST

«Я знала тебя очень маленьким, твой папа очень гордился тобой и прочил большое будущее... Оно случилось! Децл для многих молодых и теперь не очень молодых людей был чем-то новым!.. И теперь останется светлым воспоминанием целой эпохи! Соболезнование всем близким и родным, поклонникам и коллегам по сцене... Покойся с Миром и в Музыке небес», — написала артистка.

Лолита также опубликовала отрывок из первого клипа Децла на композицию «Мои слезы, моя печаль». В этом ролике снимался тогда еще никому не известный Тимати. Поклонники присоединились к словам и соболезнованиям Лолиты.