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Лазарев обошел Бузову, Крида и Киркорова на отборе для "Евровидения"

Шоу-бизнес

Сергей Лазарев во второй раз будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

Как передает РИА «Новости» со ссылкой ВГТРК, российский певец Сергей Лазарев получил право представлять Россию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая 2019 года.

Отмечается, что среди претендентов на участие рассматривались Ольга Бузова, Елена Темникова, Филипп Киркоров, Александр Панайотов и Егор Крид.

Напомним, Сергей Лазарев уже представлял Россию на конкурсе в 2016 году и занял третье место, но победил по результатам зрительского голосования. При этом ранее сам певец утверждал, что не поедет на «Евровидение» повторно.

Теги: Евровидение

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