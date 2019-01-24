Ярослав Малый: Моя музыка – разговор с собой и с теми, кого я люблю

Создатель группы «Токио» и проекта «Мачете» Ярослав Малый — о секретах написания песен и рецепте мировой гармонии.

— Ярослав, почему вы сделали паузу в творчестве и почему вернулись на сцену?

— У нас не было паузы в творчестве. Наоборот, мы писали музыку, работали с чудесными музыкантами по всему миру, много путешествовали, жили в разных странах, занимались медитациями, духовными практиками. Мы взяли паузу в концертной деятельности и практически не выступали для того, чтобы побыть в кругу семьи, набраться сил, посмотреть на все происходящее с нами со стороны и вернуться с новым альбомом.

— После всех этих путешествий, повидав мир, что можете сказать: изменились ли люди? Иногда бывает ощущение, что все с ума сошли, и не только в нашей стране.

— Мир очень изменился, потому что люди изменились. На планете почти не осталось мест, где можно чувствовать себя в состоянии абсолютного комфорта и безопасности. Даже в самых развитых странах люди недовольны своей жизнью. И дело здесь не в правительстве, не в социуме и не в экономике — это всё внешние факторы.

Люди разучились радоваться и разучились любить, ставят на другие вещи. Удивительно, но единственная страна в мире, где 85% граждан абсолютно довольны своей жизнью — это Индия. Это при том, что огромное количество индусов находится за гранью нищеты. Если мы чувствуем дискомфорт внутри себя, значит, решения, которые мы принимаем нашим разумом, не согласованы с нашей душой. Думаю, как только мы поймём, что мы не просто биомасса, гоняющаяся за удовольствиями, а что в нас есть нечто большее, тогда все изменится.

— Каких сюрпризов, может быть жанровых, слушателям ждать от нового альбома?

— Это альбом чистый, непридуманный, простой, понятный и глубокий. Он о том, как важна любовь. Если она у тебя есть, то на все происходящее ты смотришь под другим углом. В нем нет протеста, нет конфликта и нет страха. В нем будет одиннадцать песен, все они стилистически разные, но объединяет их светлая энергия.

— Чем будете заниматься в этом году, кроме выступлений и создания новой музыки?

— В рамках «Мачете» мы планируем большой тур в поддержку нового альбома — Россия, Украина, Европа, Израиль, Америка и Азия.

В рамках «Токио» совместно с Алексеем Ситниковым мы начинаем новый проект «Karmalogic music». Леше пришла гениальная идея: он собрал триста тысяч человек по всему миру и предложил им написать список правил, соблюдая которые, человечество было бы счастливо. В результате появилось пятьдесят четыре закона, объединяющих мнения всех участников эксперимента. Причём эти законы признают и люди далекие от религии, и представители всех религиозных конфессий, и философы, и психологи. То есть все мы понимаем, что нам нужно для счастья, просто редко об этом задумываемся.

Леша предложил мне написать пятьдесят четыре трека. Я уже приступил к их созданию. В проекте принимают участие разные исполнители — от бездомного пианиста до первого сопрано мира. Это будет синтез симфонической, классической и этнической музыки, объединенной в стиле deep techno. Мы также работаем над созданием шоу для «Karmalogic music» с использованием последних технологий и искусственного интеллекта и планируем сделать это на нескольких языках. Есть ещё кое-что очень интересное, но об этом чуть позже.

— Пятьдесят четыре трека — это немало! Как вы сочиняете стихи и музыку? Что является для вас толчком к творчеству?

— Мои песни — это иллюстрация моей жизни. Я ничего не придумываю. Там все, что я чувствую и во что верю. Моя музыка — это разговор с собой и с теми, кого я люблю. Это моя медитация, и я просто стараюсь не выходить из этого состояния. В последнее время я даже не пишу тексты — я беру микрофон и просто записываю под музыку свои мысли.

— Почему, как вы думаете, ваш клип «Нежность» стал таким популярным? На сегодняшний день у клипа более 32 миллионов просмотров на Youtube.

— Я сам не знаю почему. Там же нет ни одного «гелендвагена». (улыбается) На самом деле слова, которые идут из сердца, попадают в сердце. Я сделал музыку, а Равшана [Куркова] с [режиссером] Игорем [Шмелевым] сделали клип. Мы снимали этот ролик втроём, и нам было просто по-человечески хорошо. Мы радовались моменту и ни о чем не думали. Мы были благодарны друг другу. Это чувствуется, когда ты смотришь «Нежность». Наверное, эти вещи близки людям.

— К вопросу о «гелендвагенах»: есть в российском шоу-бизнесе что-то, к чему вы никак не можете привыкнуть?

— Я не хочу ни к чему привыкать, и мне сложно что-то сказать о русском шоу-бизнесе потому, что я за ним не слежу. Три года я вообще не заходил в интернет. Но из того, что на поверхности — нравится, что сократилась дистанция между музыкантами и аудиторией. Что телевидение и радио больше не играют такой роли, как раньше. Из того, что не нравится — много мата, негатива и пустоты. Мало чувств, зрелых личностей и чистой энергии.

— Для кого написана ваша новая песня «Небо — мой дом»? Как думаете, какой слушатель лучше воспримет посыл этой песни?

— Недавно мы разговаривали с нашим продюсером Михаилом Пелегом о смысле жизни и пришли к выводу, что в жизни нет смысла, в ней есть только суть — сама жизнь, а смысл есть в наших поступках. Это песня для тех, кто способен на поступок. Она очень личная. Когда я пою ее, то вспоминаю своего папу. Он с детства говорил мне слова, которые вошли в эту песню.

— Вы и сами отец: у вас восемь детей! Сложно бывает с ними?

— Нет, это не сложно. Наши дети развиваются абсолютно самостоятельно и при этом показывают фантастические результаты. Мы дали им возможность создать свой мир, и единственное, чему мы их учим — это иметь своё мнение и быть хорошими людьми.

— А есть ли у вас свой секрет счастья, может быть, секрет успеха?

— У наших мудрецов есть высказывание: «Кто богат? Тот, кто рад тому, что у него есть». Это и есть формула моего успеха.