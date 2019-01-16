"Мачете" возвращается на российскую сцену с новым альбомом

Группа «Мачете» объявила о возвращении на российскую сцену после длительного перерыва.

Музыканты намерены в самое ближайшее время выпустить новый альбом. «В течение четырёх лет занимались изучением духовных практик, медитациями и размышлениями о жизни, о том, что мы здесь делаем и чем мы можем быть полезны миру. Мы писали чудесные песни и работали с потрясающими музыкантами, не прерывая творческий процесс на туры, интервью и выступления. Теперь настало время все это показать людям», — говорит лидер группы Ярослав Малый.

Ожидается, что первым треком с пластинки станет композиция «Небо — мой дом», в тексте которой внимательные слушатели найдут намеки на философию нового этапа творчества коллектива.

Новый состав группы можно назвать по-настоящему звездным: к нему присоединились барабанщик Александр Зингер (экс — «Triangle Sun») и гитарист Михаил Лисов (экс — «Моя Мишель»).