Владимир Фриске: Шепелев добьется, что друзья Жанны надают ему по башке

Sobesednik.ru поговорил с отцом Жанны Фриске о судебной тяжбе с Русфондом и конфликте с Дмитрием Шепелевым.

Новость о том, что родителей Жанны Фриске, а также ее сына Платона суд обязал выплатить 22 миллиона рублей Русфонду, обсуждает вся страна. Эта история тянется с мая: именно тогда суд вынес первый приговор. Отец покойной певицы Владимир Борисович с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, уверяя, что подпись Жанны в договоре с Русфондом поддельная.

Фриске уверяет, что в момент подписания договора с организацией Жанна уже практически не видела. Это подтвердили и эксперты, которые провели по просьбе Владимира Борисовича экспертизу. Они заявили, что подпись Жанны – поддельная. Но московский суд посчитал по-другому. На днях он отклонил апелляцию, тем самым постановление о выплате миллионов Русфонду вступило в силу.

– Творится сплошной беспредел: в суде деньги, скорее всего, взяли, вот и отрабатывают, – рассуждает отчаявшийся отец Жанны Владимир Фриске. – Мы никаких денег выплачивать не собираемся: я буду идти до конца. Настаиваю, чтобы завели уголовное дело. Люди должны знать, куда действительно пропали оставшиеся деньги, которые собирала вся страна. Если, конечно, придется выплачивать, тогда, скорее всего, нужно будет продать дом, который построила Жанна.

Родители Жанны Фриске Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– А как у вас обстоят дела с Дмитрием Шепелевым? Разрешает ли он вам сейчас общаться с ребенком?

– Мы внука видели один раз. С тех пор Дима скрывается. Ну не дает он нам ребенка. Я подавал жалобы в суд, но Шепелев не боится российских законов, он ведь гражданин другой страны. Он нам должен за 4 месяца, начиная с апреля. Добьется, что друзья Жанны надают ему по башке, они видят, что мы уже ничего не можем сделать.

Анна Петрова