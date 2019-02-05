Рецепт дня: Свинина в кисло-сладком соусе

В сегодняшнем рецепте — немного тепла и солнца и заодно восточного колорита, столь уместного в китайский Новый год.

Что понадобится:

500 г свинины

150 мл соевого соуса

2 ст. л. томатной пасты

150 мл сиропа консервированных ананасов

1 морковь

1 сладкий перец

1 ч. л. крахмала

1 ст. л. муки

200 г консервированных ананасов

3 ст. л. арахисового или кунжутного масла (можно использовать и обычное подсолнечное без запаха)

сок половины лимона

ароматный рис на гарнир

Вымытое мясо нарежьте брусочками шириной около 1 см.

В миске смешайте соевый соус, крахмал и муку. Выложите в миску свинину, оставьте на 15 минут.

Пока маринуется мясо, морковь и перец нарежьте соломкой, ананасы – кубиками.

Разогрейте в сковороде пару ложек масла, обжарьте в течение трех минут морковь, добавьте перец и через две минуты – ананасы. Пожарьте пару минут и выложите все на тарелку.

Поставьте вариться рис, предварительно его обжарив и приправив специями, как рекомендовал герой фильма.

Добавьте в ту же сковороду, где обжаривались морковь, перец и ананас, еще ложку масла, прогрейте, выложите свинину без соуса и обжарьте ее до румяной корочки. Влейте ананасовый сироп, соевый соус с мукой и крахмалом, добавьте томатную пасту, перемешайте, уменьшите огонь и потомите мясо минут 10.

Выложите овощи и ананас, приправьте лимонным соком. Попробуйте непременно: соли должно быть достаточно – ее дал соевый соус, сироп ананаса и сам ананас обеспечили сладость, лимон – кислинку.

Все вместе должно получиться о-о-очень вкусно! И не передержите – овощи должны остаться при своем характере.

Выкладывайте в пиалки рис, и принаряжайте его нашим чудесным мясом с овощами.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019.