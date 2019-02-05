Рецепт дня: Свинина в кисло-сладком соусе

В сегодняшнем рецепте — немного тепла и солнца и заодно восточного колорита, столь уместного в китайский Новый год.
Что понадобится:
- 500 г свинины
- 150 мл соевого соуса
- 2 ст. л. томатной пасты
- 150 мл сиропа консервированных ананасов
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 ч. л. крахмала
- 1 ст. л. муки
- 200 г консервированных ананасов
- 3 ст. л. арахисового или кунжутного масла (можно использовать и обычное подсолнечное без запаха)
- сок половины лимона
- ароматный рис на гарнир
Вымытое мясо нарежьте брусочками шириной около 1 см.
В миске смешайте соевый соус, крахмал и муку. Выложите в миску свинину, оставьте на 15 минут.
Пока маринуется мясо, морковь и перец нарежьте соломкой, ананасы – кубиками.
Разогрейте в сковороде пару ложек масла, обжарьте в течение трех минут морковь, добавьте перец и через две минуты – ананасы. Пожарьте пару минут и выложите все на тарелку.
Поставьте вариться рис, предварительно его обжарив и приправив специями, как рекомендовал герой фильма.
Добавьте в ту же сковороду, где обжаривались морковь, перец и ананас, еще ложку масла, прогрейте, выложите свинину без соуса и обжарьте ее до румяной корочки. Влейте ананасовый сироп, соевый соус с мукой и крахмалом, добавьте томатную пасту, перемешайте, уменьшите огонь и потомите мясо минут 10.
Выложите овощи и ананас, приправьте лимонным соком. Попробуйте непременно: соли должно быть достаточно – ее дал соевый соус, сироп ананаса и сам ананас обеспечили сладость, лимон – кислинку.
Все вместе должно получиться о-о-очень вкусно! И не передержите – овощи должны остаться при своем характере.
Выкладывайте в пиалки рис, и принаряжайте его нашим чудесным мясом с овощами.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2019.