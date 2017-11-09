Рецепт дня: Пхали из шпината от Тамары Гвердцители

Sobesednik.ru предлагает приготовить вкуснейшее блюдо грузинской кухни по рецепту певицы Тамары Гвердцители.

Что понадобится:

• 300 г листьев шпината

• 50 г кинзы

• 50 г очищенных грецких орехов

• 3 зубчика чеснока

• 1 большая луковица

• 1 ст. л. майонеза

• 1 ст. л. винного уксуса

• щепотка хмели-сунели • соль, перец

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Как готовить:

Шпинат вымыть, опустить в кипящую воду на минуту. Откинуть шпинат на дуршлаг, дать воде стечь, потом отжать. Шпинат, орехи, чеснок, лук, кинзу измельчить блендером в пасту. Добавить майонез, уксус и специи. Посолить и поперчить по вкусу. Мокрыми руками скатать шарики, выложить на листья салата и посыпать зернами граната.