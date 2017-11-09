Рецепт дня: Пхали из шпината от Тамары Гвердцители

Sobesednik.ru предлагает приготовить вкуснейшее блюдо грузинской кухни по рецепту певицы Тамары Гвердцители.
Что понадобится:
• 300 г листьев шпината
• 50 г кинзы
• 50 г очищенных грецких орехов
• 3 зубчика чеснока
• 1 большая луковица
• 1 ст. л. майонеза
• 1 ст. л. винного уксуса
• щепотка хмели-сунели • соль, перец
Как готовить:
Шпинат вымыть, опустить в кипящую воду на минуту. Откинуть шпинат на дуршлаг, дать воде стечь, потом отжать. Шпинат, орехи, чеснок, лук, кинзу измельчить блендером в пасту. Добавить майонез, уксус и специи. Посолить и поперчить по вкусу. Мокрыми руками скатать шарики, выложить на листья салата и посыпать зернами граната.