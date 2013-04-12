Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 11:24

Им Путин строить и жить помогает. Как возводили дворцы для окружения президента

У Игоря Шувалова диагностирован искусственный грибок, а у Аркадия Ротенберга - индонезийский тик

Путин и Берлускони
Фото: Соцсети

По осенним данным ВЦИОМ (притом, что эта контора склонна к социальному оптимизму) почти 30% россиян не имеют собственной крыши на головой. Живут, где придется: у родных, друзей, по съемным углам и казенным квартирам. А почти у четверти тех счастливчиков, что эту крышу имеют, нет даже нормального туалета (48% жителей села используют вместо него выгребные ямы с дощатыми стенами типа сортир). Ну что вы хотели от сверхдержавы! Зато у нас есть гиперзвук и Путин. И, главное, есть приближенная к Путину элита, у которой с крышей — во всех смыслах - все как раз хорошо. 

Коврик для Шувалова

– Помните, Навальный делал видео про дворец Игоря Шувалова (бывший вице-премьер)? Но он показал дворец только снаружи, а я его строил, – рассказал «Собеседнику» Юрий Ш., по словам которого даже придворцовая территория внушает уважение размахом:

– Вся аллея от ворот до главного дома высажена искусственно. Причем это были не саженцы, а сразу здоровые деревья. А вокруг грибки всякие растут, но тоже не сами, ходят девочки и их сажают. 

Дворец Шувалова
Фото: Алексей Навальный
Дворец Игоря Шувалова

В самом дворце, по словам Юрия, на центральной лестнице был огромный герб, а в остальных местах на стенах какие-то «масонские знаки». И множество комнат, назначения некоторых из которых он так и не понял:

– Например, «комната-рояль», как мы её называли. Она была отделана панелями с толстым слоем коричневого лака, как на рояле. Зачем? Задумку со спальней я тоже не понял: на 240 метрах кровать там очень маленькой казалась, неуютно. Эта спальня у Шувалова – в левом крыле (второй этаж по длинному коридору), второй выход из неё вёл в параллельную анфиладу кабинетов, где были массаж, маникюр, душевая… А в правом крыле в подвале разместили 260-метровую комнату для подарков. Что ещё помню за три года стройки? Конечно, ковры, которые сюда, как нам сказали, перевезли после ремонта в Кремле. Помню красный ковёр 10 см толщины: по нему, говорили, ещё Ленин ходил. А мягкую мебель во дворце прошили кожей змеи (200 евро в день за это индус получал, а мы за свою работу – по 50-60 евро). При этом перила лестницы с 1 по 3 этажи отделали драгметаллами – охрана ещё следила, чтобы их не растащили.

Впрочем, подтвердить слова строителя из альтернативных источников не удалось: охрана следила также, чтобы рабочие не могли делать фото.

Роза ветров Ротенберга

Если на стройке у Шувалова практиковалась совершенная секретность (проносить смартфоны было категорически запрещено - найденные охранники разбивали), то на объектах ряда других представителей российской элиты царила видимость демократии. На стройплощадке братьев Ротенбергов, например, изъятые телефоны не крошили кувалдой, а просто штрафовали за нелегальные фото на 25 тысяч. Но работяги все-равно украдкой снимали.

Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Дворцовый комплекс братьев Ротенбергов
Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Дворцовый комплекс братьев Ротенбергов

– Как же такую красоту не фоткать по-тихому, – объясняет строитель Максим Д. – Там девчонки начали рисовать на стене картину, красота, это типа обеденного зала. Площадью, как вся моя квартира, может даже больше.

Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Роспись во дворце Ротенберга

Стены для друга Путина расписывали художники из Питера и Москвы, под одну только колеровку красок им отвели несколько комнат. Не меньше росписи впечатлил Максима и бассейн Аркадия Ротенберга:

– Парнишка уложил палубную укладку в виде розы ветров, целый месяц кропотливо работал. Доска тик привезена из Индонезии (я набрал обрезков, пригодятся), такого дерева я еще в руках не держал, на ощупь маслянистое, хорошо подходит для бассейна.

Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Дворец Ротенбергов
Фото: Соцсети
Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети
Дворец Ротенберга
Фото: Соцсети

При этом даже строитель удивлялся тому, что олигарх купается не только в деньгах, но и в бассейне именно на Рублёвке:

– Вода жесткая, со скважины воняет тухлятиной. И что сюда люди щемятся, никак ни пойму!

Чемезов и Раздоры с тещей

Ритис А. работал в подмосковных Раздорах над сооружением для пенсионерки Людмилы Рукавишниковой бревенчатой дачи. Точнее дворца площадью 4336 кв. м, стоящего на восьми гектарах земли.

Дача тещи Чемезовой
Фото: Соцсети
Терем Людмилы Рукавишниковой
Дача тещи Чемезова
Фото: Соцсети

Размах строительства соответствовал и объему работ, и статусу пенсионерки как тещи главы Ростеха Сергея Чемезова. Метровые перекрытия скрепляли гигантскими дюбелями-бабочками, чтобы, как резюмировал Ритис, «в ближайшее время не ремонтировать»:

– Дорого и сердито.

Дача тещи Чемезова
Фото: Соцсети
Стройка в Раздорах

Что касается интерьера: массивные бревна, из которых сложен дворец Рукавишниковой, даже изнутри сделали его похожим больше на барский терем, чем на щитовые домики остальных российских пенсионеров, прозябающих на среднерусских шести сотках.

Дача тещи Чемезова
Фото: Соцсети
Дача тещи Чемезова
Фото: Соцсети

Еловый Бор Патрушева

Если загородный особняк (один из) потенциального преемника Путина сельхозминистра Дмитрия Патрушева тоже срублен в боярском стиле, то столичный тысячеметровый дворец его гражданской супруги Марины Артемьевой в Серебряном Бору исполнен уже под новую дворянскую архитектуру. Может потому, что он был не построен новосёлами с нуля, а уже в готовом виде выкуплен у предыдущего владельца (раньше поэтесса Наталия Азарова проводила здесь литературные салоны).

Усадьба Патрушева
Фото: Соцсети
Усадьба в Серебряном бору

Перед продажей Руслан Д. провел во дворце реставрацию:

– Там четыре этажа, и все они устланы мрамором.

Усадьба Патрушева
Фото: Соцсети
Усадьба Патрушева
Фото: Соцсети

По словам реставратора, территория усадьбы Патрушева тоже утопает в роскоши:

– Одних только туй, елей и других деревьев куплено на 12 миллионов.

Усадьба Патрушева
Фото: Соцсети
Усадьба Патрушева
Фото: Соцсети

В настоящий момент министр доводит начатую реконструкцию до ума и расширяет свое поместье за счет соседних участков, так что элите попроще, вроде семьи живущего за забором Олега Газманова, остается лишь фоткаться на фоне чужой красоты.

Жена Газманова
Фото: Соцсети
Марина Муравьева-Газманова

Спелись с Путиным

Кадры строительства так называемого дворца Путина в Геленджике показали даже по телевизору. Впрочем, друг президента Аркадий Ротенберг уже заявил, что это вовсе не дворец, а будущий отель, и не Путина, а его. Во всяком случае, формально.

Вот и небольшой домик в Карелии строители тоже называют «дачей Путина или Кабаевой» (а то и обоих). 

Дом для Путина в Карелии
Фото: Соцсети
Секретная резиденция в Карелии

Поскольку в тех местах во время Великой Отечественной шли бои, на стройплощадку даже пригоняли сотрудников МЧС искать неразорвавшиеся снаряды; Андрей Смирнов поделился архивными снимками шедших там работ. 

Стройка в Карелии
Фото: Соцсети
Стройка в Карелии
Фото: Соцсети

По большому счёту, это и не дом даже, а так, резиденция для кулуарных приемов. Но по документам эта затерянная в лесах и нарочито скромная внутри недвижимость на берегу сортавальского залива принадлежит снова не Путину, а еще одному приятелю президента — Юрию Ковальчуку. Впрочем, именно Путин 10 лет назад привозил сюда своего итальянского амико Сильвио Берлускони послушать выступление певчих Валаамского монастыря, посмотреть картины, напоминающие что-то из Фернана Леже, и залить гостеприимство белым вином.

Путин и Берлускони
Фото: Соцсети
Путин и Берлускони
Берлускони и Ковальчук
Фото: Соцсети
Берлускони и Ковальчук

Еще в 1999 году, будучи премьером, Владимир Путин обещал сделать жилье доступным для значительной части россиян. И за минувшие почти четверть века он это обещание выполнил. Правда, пока в основном лишь для своего окружения.

Поделиться статьей
Персона
Политика 16 часов назад

Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать

Общество 16 часов назад

Вопрос ребром: какой молитвы нам не хватает?

Политика 16 часов назад

Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать

Политика 16 часов назад

Владимир Гундяев – шпион, либерал, Патриарх?

Политика 1 день назад

Третий не лишний: в одном новосибирском институте трое учёных арестованы по обвинению в госизмене

Политика 3 дня назад

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о полном взятии Бахмута

Политика 4 дня назад

В Сети высмеяли «военного эксперта» Мурза, который обвинил Пригожина в провалах Минобороны РФ под Бахмутом

Общество 5 дней назад

Евангелие от Матвея. Гимназисты при Троице-Сергиевом Варницком монастыре настучали на наставника

Расследование 6 дней назад

Герой судебных войск. Беглый миллиардер Андрей Коровайко победил сразу 17 СМИ за одно заседание

Общество 1 неделю назад

«Как пустить здесь корни, не знаю». Уехавшие в Грузию россияне – о своей жизни

Общество 1 неделю назад

«Учеников мы не сдавали»: колледж в Новосибирске судят за позицию

Общество 1 неделю назад

Жили бы дети, да споткнулись об ПНИ

Политика 1 неделю назад

Эрдоган – не Лукашенко

Политика 1 неделю назад

Неприкасаемые

Политика 1 неделю назад

Вопрос ребром: можно ли наказывать за «неправильные» цвета в одежде?

Политика 1 неделю назад

Адвокат Александр Передрук: Электронные повестки сейчас невозможны

Общество 1 неделю назад

На тризну по Бабушкину продукты прислали узники из СИЗО

Политика 1 неделю назад

Результаты опроса: большинство считает, что министр обороны дискредитирует армию

Политика 1 неделю назад

Владимир Путин и Парад-невидимка

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика