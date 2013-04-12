Им Путин строить и жить помогает. Как возводили дворцы для окружения президента

В самом дворце, по словам Юрия, на центральной лестнице был огромный герб, а в остальных местах на стенах какие-то «масонские знаки». И множество комнат, назначения некоторых из которых он так и не понял:

– Например, «комната-рояль», как мы её называли. Она была отделана панелями с толстым слоем коричневого лака, как на рояле. Зачем? Задумку со спальней я тоже не понял: на 240 метрах кровать там очень маленькой казалась, неуютно. Эта спальня у Шувалова – в левом крыле (второй этаж по длинному коридору), второй выход из неё вёл в параллельную анфиладу кабинетов, где были массаж, маникюр, душевая… А в правом крыле в подвале разместили 260-метровую комнату для подарков. Что ещё помню за три года стройки? Конечно, ковры, которые сюда, как нам сказали, перевезли после ремонта в Кремле. Помню красный ковёр 10 см толщины: по нему, говорили, ещё Ленин ходил. А мягкую мебель во дворце прошили кожей змеи (200 евро в день за это индус получал, а мы за свою работу – по 50-60 евро). При этом перила лестницы с 1 по 3 этажи отделали драгметаллами – охрана ещё следила, чтобы их не растащили.

Впрочем, подтвердить слова строителя из альтернативных источников не удалось: охрана следила также, чтобы рабочие не могли делать фото.