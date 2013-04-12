Им Путин строить и жить помогает. Как возводили дворцы для окружения президента
У Игоря Шувалова диагностирован искусственный грибок, а у Аркадия Ротенберга - индонезийский тик
По осенним данным ВЦИОМ (притом, что эта контора склонна к социальному оптимизму) почти 30% россиян не имеют собственной крыши на головой. Живут, где придется: у родных, друзей, по съемным углам и казенным квартирам. А почти у четверти тех счастливчиков, что эту крышу имеют, нет даже нормального туалета (48% жителей села используют вместо него выгребные ямы с дощатыми стенами типа сортир). Ну что вы хотели от сверхдержавы! Зато у нас есть гиперзвук и Путин. И, главное, есть приближенная к Путину элита, у которой с крышей — во всех смыслах - все как раз хорошо.
Коврик для Шувалова
– Помните, Навальный делал видео про дворец Игоря Шувалова (бывший вице-премьер)? Но он показал дворец только снаружи, а я его строил, – рассказал «Собеседнику» Юрий Ш., по словам которого даже придворцовая территория внушает уважение размахом:
– Вся аллея от ворот до главного дома высажена искусственно. Причем это были не саженцы, а сразу здоровые деревья. А вокруг грибки всякие растут, но тоже не сами, ходят девочки и их сажают.
В самом дворце, по словам Юрия, на центральной лестнице был огромный герб, а в остальных местах на стенах какие-то «масонские знаки». И множество комнат, назначения некоторых из которых он так и не понял:
– Например, «комната-рояль», как мы её называли. Она была отделана панелями с толстым слоем коричневого лака, как на рояле. Зачем? Задумку со спальней я тоже не понял: на 240 метрах кровать там очень маленькой казалась, неуютно. Эта спальня у Шувалова – в левом крыле (второй этаж по длинному коридору), второй выход из неё вёл в параллельную анфиладу кабинетов, где были массаж, маникюр, душевая… А в правом крыле в подвале разместили 260-метровую комнату для подарков. Что ещё помню за три года стройки? Конечно, ковры, которые сюда, как нам сказали, перевезли после ремонта в Кремле. Помню красный ковёр 10 см толщины: по нему, говорили, ещё Ленин ходил. А мягкую мебель во дворце прошили кожей змеи (200 евро в день за это индус получал, а мы за свою работу – по 50-60 евро). При этом перила лестницы с 1 по 3 этажи отделали драгметаллами – охрана ещё следила, чтобы их не растащили.
Впрочем, подтвердить слова строителя из альтернативных источников не удалось: охрана следила также, чтобы рабочие не могли делать фото.
Роза ветров Ротенберга
Если на стройке у Шувалова практиковалась совершенная секретность (проносить смартфоны было категорически запрещено - найденные охранники разбивали), то на объектах ряда других представителей российской элиты царила видимость демократии. На стройплощадке братьев Ротенбергов, например, изъятые телефоны не крошили кувалдой, а просто штрафовали за нелегальные фото на 25 тысяч. Но работяги все-равно украдкой снимали.
– Как же такую красоту не фоткать по-тихому, – объясняет строитель Максим Д. – Там девчонки начали рисовать на стене картину, красота, это типа обеденного зала. Площадью, как вся моя квартира, может даже больше.
Стены для друга Путина расписывали художники из Питера и Москвы, под одну только колеровку красок им отвели несколько комнат. Не меньше росписи впечатлил Максима и бассейн Аркадия Ротенберга:
– Парнишка уложил палубную укладку в виде розы ветров, целый месяц кропотливо работал. Доска тик привезена из Индонезии (я набрал обрезков, пригодятся), такого дерева я еще в руках не держал, на ощупь маслянистое, хорошо подходит для бассейна.
При этом даже строитель удивлялся тому, что олигарх купается не только в деньгах, но и в бассейне именно на Рублёвке:
– Вода жесткая, со скважины воняет тухлятиной. И что сюда люди щемятся, никак ни пойму!
Чемезов и Раздоры с тещей
Ритис А. работал в подмосковных Раздорах над сооружением для пенсионерки Людмилы Рукавишниковой бревенчатой дачи. Точнее дворца площадью 4336 кв. м, стоящего на восьми гектарах земли.
Размах строительства соответствовал и объему работ, и статусу пенсионерки как тещи главы Ростеха Сергея Чемезова. Метровые перекрытия скрепляли гигантскими дюбелями-бабочками, чтобы, как резюмировал Ритис, «в ближайшее время не ремонтировать»:
– Дорого и сердито.
Что касается интерьера: массивные бревна, из которых сложен дворец Рукавишниковой, даже изнутри сделали его похожим больше на барский терем, чем на щитовые домики остальных российских пенсионеров, прозябающих на среднерусских шести сотках.
Еловый Бор Патрушева
Если загородный особняк (один из) потенциального преемника Путина сельхозминистра Дмитрия Патрушева тоже срублен в боярском стиле, то столичный тысячеметровый дворец его гражданской супруги Марины Артемьевой в Серебряном Бору исполнен уже под новую дворянскую архитектуру. Может потому, что он был не построен новосёлами с нуля, а уже в готовом виде выкуплен у предыдущего владельца (раньше поэтесса Наталия Азарова проводила здесь литературные салоны).
Перед продажей Руслан Д. провел во дворце реставрацию:
– Там четыре этажа, и все они устланы мрамором.
По словам реставратора, территория усадьбы Патрушева тоже утопает в роскоши:
– Одних только туй, елей и других деревьев куплено на 12 миллионов.
В настоящий момент министр доводит начатую реконструкцию до ума и расширяет свое поместье за счет соседних участков, так что элите попроще, вроде семьи живущего за забором Олега Газманова, остается лишь фоткаться на фоне чужой красоты.
Спелись с Путиным
Кадры строительства так называемого дворца Путина в Геленджике показали даже по телевизору. Впрочем, друг президента Аркадий Ротенберг уже заявил, что это вовсе не дворец, а будущий отель, и не Путина, а его. Во всяком случае, формально.
Вот и небольшой домик в Карелии строители тоже называют «дачей Путина или Кабаевой» (а то и обоих).
Поскольку в тех местах во время Великой Отечественной шли бои, на стройплощадку даже пригоняли сотрудников МЧС искать неразорвавшиеся снаряды; Андрей Смирнов поделился архивными снимками шедших там работ.
По большому счёту, это и не дом даже, а так, резиденция для кулуарных приемов. Но по документам эта затерянная в лесах и нарочито скромная внутри недвижимость на берегу сортавальского залива принадлежит снова не Путину, а еще одному приятелю президента — Юрию Ковальчуку. Впрочем, именно Путин 10 лет назад привозил сюда своего итальянского амико Сильвио Берлускони послушать выступление певчих Валаамского монастыря, посмотреть картины, напоминающие что-то из Фернана Леже, и залить гостеприимство белым вином.
Еще в 1999 году, будучи премьером, Владимир Путин обещал сделать жилье доступным для значительной части россиян. И за минувшие почти четверть века он это обещание выполнил. Правда, пока в основном лишь для своего окружения.