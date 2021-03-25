Как заработал миллионы психолог Андрей Курпатов, отправивший в СИЗО бывшего любовника
Одна из фирм оказалась связана с другом президента Аркадием Ротенбергом, другие получали деньги от государства
Все последние недели не утихает скандал, связанный с именем известного психолога и предпринимателя Андрея Курпатова. Как выяснилось, на протяжении длительного времени он встречался с молодым человеком, дарил ему подарки, а после расставания потребовал вернуть их и добился возбуждения против бывшего уголовного дела.
По данным СМИ, обвиняемым в мошенничестве проходит 25-летний петербуржец Алексей Иевский. Он познакомился с Курпатовым несколько лет назад, когда работал бортпроводником. Между мужчинами завязались близкие отношения, и в 2019 году Иевский занял должность личного помощника психотерапевта. Впоследствии Курпатов выписал на него личную доверенность, открыл на имя любовника банковскую карту, привязанную к собственному счету, подарил четыре земельных участка и автомобиль. Кроме того, Иевский стал гендиректором «Онлайн продакшн» – фирмы по продаже психологических онлайн-курсов Курпатова.
По мнению бизнесмена, его молодой партнёр просто злоупотреблял доверием, оформляя все на себя. А сам Курпатов якобы подписывал бумаги, не глядя.
— Захватчик пошёл на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм — это не только вывод средств и воровство имущества, но ещё и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж, — написал психотерапевт на своей странице в Instagram, позднее удалив этот пост.
Сам Иевский заявляет, что все упоминаемые в деле богатства были принесены ему в дар или куплены с согласия состоятельного любовника.
— Мне не в чем признаваться, а всё, что происходит - способ отнять у меня моё. Настоящий беспредел, правоохранительные органы бездействуют, - написал он из СИЗО.
В настоящий момент Алексей находится в СИЗО «Кресты», 22 декабря должно будет состояться заседание о продлении ему ареста.
«Собеседник» присмотрелся к бизнес-активам Курпатова. Оказалось, что две его фирмы зарабатывали за счёт господрядов, а другая связана с миллиардером Аркадием Ротенбергом, который является другом Владимира Путина.
Ничего личного, только бизнес
В марте 2014 года Курпатов вместе с бизнес-партнером Геннадием Аверьяновым стал учредителем компании «Кластер Достоевский», которая занимается дизайном. В 2017 году фирма получила госконтракт от музейно-выставочного центра «Росизо», подведомственного министерству культуры. Согласно условиям договора, подрядчик должен был оформить книжный павильон на ВДНХ - в том числе, создать лаундж-зону, читальный зал и кафе. Стоимость работ составила 31 млн руб., однако исполнитель не уложился в эту сумму, и она была увеличена до 33,5 млн.
Подряды от государства получала и другая фирма Курпатова - издательство «Трактат». Причём, наибольшую сумму вновь заплатило «Росизо». В ноябре 2015 года МВЦ перечислил компании психолога больше 30 млн руб. за создание серий экспозиций на основе копирования произведений живописи периода 1920-1945 гг. Среди других контрагентов издательства - Русский музей и Петербургский зоопарк. Последнему фирма Курпатова поставляла канцелярские принадлежности (ручки, карандаши и так далее).
Кроме того, Курпатов владеет «Высшей школой методологии» (прибыль в 2020 году - 2,5 млн руб.), ООО «Олимпия» (разрабатывает программное обеспечение, прибыль - 3,5 млн руб.), ООО «Консультирование и развитие» (прибыль 391 тыс. руб.). У предпринимателя есть и гостиничный бизнес - ему принадлежит доля в ООО «Апория», которая владеет отелем «Ахиллес и Черепаха» на улице Достоевского в Петербурге. На сайте HeadHunter есть страница гостиницы, правда ссылка ведёт на сайт онлайн-курсов Андрея Курпатова. Согласно вакансии, администратор отеля известного психолога получает от 27 тыс. руб.
С 2008 году Андрей Курпатов занял должность генерального директора компании «Красный квадрат», которая занимается производством телепередач (среди основных её проектов - «Фабрика звёзд», «Минута славы», «Модный приговор», «Кто хочет стать миллионером?», «Угадай мелодию», «Познер» и другие). В тот момент учредителем фирмы был кипрский офшор Norvaal services co limited, чьи собственники так и не были раскрыты. Но впоследствии доля офшорной компании перешла в руки миллиардера Аркадия Ротенберга, которого российский президент называет своим другом.
Согласно имеющимся у «Собеседника» данным из налоговой службы, в нулевые годы Курпатов получал зарплату от телеканала ТНТ. Судя по всему, награда шла за роль психолога в сериале «Саша и Маша», долгие годы выходившего на шестой кнопке. В 2004 году сумма выплат Курпатову составила 701 тыс. руб., годом ранее - 534 тыс.
Не так давно психолог подал иски к фирме «Онлайн продакшн» на сумму 14 млн руб. Причина этого пока неизвестна.
Комментарием Курпатова «Собеседник» не располагает, издание направило письмо Алексею Иевскому.
— Я и дальше буду добиваться освобождения моего сына! - накануне написал в Facebook отец обвиняемого Константин Иевский.