Как заработал миллионы психолог Андрей Курпатов, отправивший в СИЗО бывшего любовника

Все последние недели не утихает скандал, связанный с именем известного психолога и предпринимателя Андрея Курпатова. Как выяснилось, на протяжении длительного времени он встречался с молодым человеком, дарил ему подарки, а после расставания потребовал вернуть их и добился возбуждения против бывшего уголовного дела.

По данным СМИ, обвиняемым в мошенничестве проходит 25-летний петербуржец Алексей Иевский. Он познакомился с Курпатовым несколько лет назад, когда работал бортпроводником. Между мужчинами завязались близкие отношения, и в 2019 году Иевский занял должность личного помощника психотерапевта. Впоследствии Курпатов выписал на него личную доверенность, открыл на имя любовника банковскую карту, привязанную к собственному счету, подарил четыре земельных участка и автомобиль. Кроме того, Иевский стал гендиректором «Онлайн продакшн» – фирмы по продаже психологических онлайн-курсов Курпатова.

По мнению бизнесмена, его молодой партнёр просто злоупотреблял доверием, оформляя все на себя. А сам Курпатов якобы подписывал бумаги, не глядя.

— Захватчик пошёл на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм — это не только вывод средств и воровство имущества, но ещё и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж, — написал психотерапевт на своей странице в Instagram, позднее удалив этот пост.

Сам Иевский заявляет, что все упоминаемые в деле богатства были принесены ему в дар или куплены с согласия состоятельного любовника.

— Мне не в чем признаваться, а всё, что происходит - способ отнять у меня моё. Настоящий беспредел, правоохранительные органы бездействуют, - написал он из СИЗО.

В настоящий момент Алексей находится в СИЗО «Кресты», 22 декабря должно будет состояться заседание о продлении ему ареста.