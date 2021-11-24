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Вчера, в 18:52

Злоупотребление любовью: Бывший партнёр психолога Курпатова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Андрей Курпатов называет кампанию, развёрнутую против него, «рейдерским захватом в традициях 90-х»

Фото: YouTube «Осторожно: Собчак», «Кликер»

Алексей Иевский, Андрей Курпатов

Более 200 человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное разбирательство в отношении Алексея Иевского по делу о мошенничестве. 

Алексей Иевский 1996 года рождения – бывший деловой партнер популярного психолога Андрея Курпатова, который и стал истцом в уголовном деле. Сам Иевский настаивает, что их отношения были более личными, чем просто деловыми. Теперь статусный экс-любовник пытается взыскать с Иевского «подарки», как настаивает сторона ответчика.

Как пишет «Радио Свобода» (СМИ, признанное иноагентом), Курпатов и Иевский познакомились несколько лет назад, когда молодой человек работал бортпроводником. В должность личного помощника психотерапевта Иевский вступил в декабре 2019 года.

Стремительно Иевский настолько расположил к себе одного из самых популярных психологов страны, что тот выписал на него личную доверенность, открыл на его имя банковскую карту, привязанную к собственному счету. Позже Иевский стал гендиректором «Онлайн продакшн» – фирмы по продаже психологических онлайн-курсов Курпатова.

Следом также на Иевского были оформлены четыре земельных участка общей стоимостью 8 миллионов рублей и автомобиль по цене 9,3 миллиона рублей. Курпатов настаивал, что его молодой партнер просто злоупотреблял доверием, оформляя все на себя. Сам психолог бумаги подписывал, не глядя.

В Instagram Курпатов сейчас никак не комментирует ситуацию и удалил опубликованный ранее пост, где написал следующее: 

«Происходящее — обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей»

, – цитирует «Фонтанка» психолога.

На минувшей неделе в суде Иевский, сейчас пребывающий в СИЗО, выступал на заседании по жалобе на содержание под стражей:

«Курпатов Андрей Владимирович дал заведомо ложный донос с целью сведения личных счетов, мести по отношению ко мне»

, – заявил молодой человек . Сторона защиты предоставила суду переписку в мессенджере WhatsApp, из которой ясно, что у Иевского и Курпатова были любовные отношения, которые в итоге прервались после избиения Иевского Курпатовым. Психолог требовал от Иевского вернуться: 

«После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: “Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам”»

, – цитирует «Фонтанка» Иевского.

Переписку с Курпатовым удалось изъять из смартфона Иевского, которого в начале октября не удалось изъять во время обыска в квартире подозреваемого. Дверь в квартиру Иевского тогда выпилили болгаркой. Во время обыска были изъяты и часы, о пропаже которых заявлял Курпатов и серьги, которые Курпатов хотел подарить своей дочери. Иевский якобы настаивал, что «нажитое в семье нужно делить пополам».

  • Андрей Курпатов известен не только как психотерапевт и автор книг о психологии. В 2007 году он стал гендиректором телекомпании «Красный квадрат», которая поставляла на федеральное ТВ самые рейтинговые развлекательные шоу «Фабрика звезд», «Минута славы», «Большая разница». В 2014 году он создал «Высшую школу методологии» стал научным руководителем Лаборатории нейронаук и поведения человека при Сбербанке.

Рубрика: Общество

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