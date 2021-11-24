Злоупотребление любовью: Бывший партнёр психолога Курпатова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Более 200 человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное разбирательство в отношении Алексея Иевского по делу о мошенничестве.

Алексей Иевский 1996 года рождения – бывший деловой партнер популярного психолога Андрея Курпатова, который и стал истцом в уголовном деле. Сам Иевский настаивает, что их отношения были более личными, чем просто деловыми. Теперь статусный экс-любовник пытается взыскать с Иевского «подарки», как настаивает сторона ответчика.

Как пишет «Радио Свобода» (СМИ, признанное иноагентом), Курпатов и Иевский познакомились несколько лет назад, когда молодой человек работал бортпроводником. В должность личного помощника психотерапевта Иевский вступил в декабре 2019 года.

Стремительно Иевский настолько расположил к себе одного из самых популярных психологов страны, что тот выписал на него личную доверенность, открыл на его имя банковскую карту, привязанную к собственному счету. Позже Иевский стал гендиректором «Онлайн продакшн» – фирмы по продаже психологических онлайн-курсов Курпатова.

Следом также на Иевского были оформлены четыре земельных участка общей стоимостью 8 миллионов рублей и автомобиль по цене 9,3 миллиона рублей. Курпатов настаивал, что его молодой партнер просто злоупотреблял доверием, оформляя все на себя. Сам психолог бумаги подписывал, не глядя.

В Instagram Курпатов сейчас никак не комментирует ситуацию и удалил опубликованный ранее пост, где написал следующее:

«Происходящее — обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей»

, – цитирует «Фонтанка» психолога.

На минувшей неделе в суде Иевский, сейчас пребывающий в СИЗО, выступал на заседании по жалобе на содержание под стражей:

«Курпатов Андрей Владимирович дал заведомо ложный донос с целью сведения личных счетов, мести по отношению ко мне»

, – заявил молодой человек . Сторона защиты предоставила суду переписку в мессенджере WhatsApp, из которой ясно, что у Иевского и Курпатова были любовные отношения, которые в итоге прервались после избиения Иевского Курпатовым. Психолог требовал от Иевского вернуться:

«После того, как я переехал из квартиры, Андрей Курпатов некоторое время просил, потом требовал, чтобы я вернулся к нему. Позже стали поступать угрозы: “Если ты не вернешься, я тебя затаскаю по судам”»

, – цитирует «Фонтанка» Иевского.

Переписку с Курпатовым удалось изъять из смартфона Иевского, которого в начале октября не удалось изъять во время обыска в квартире подозреваемого. Дверь в квартиру Иевского тогда выпилили болгаркой. Во время обыска были изъяты и часы, о пропаже которых заявлял Курпатов и серьги, которые Курпатов хотел подарить своей дочери. Иевский якобы настаивал, что «нажитое в семье нужно делить пополам».