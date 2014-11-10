Установка по производству полимерно-модифицированных битумов была построена совместным предприятием (СП) «Газпром нефти» и французского концерна Total – ООО «Газпромнефть – Тоталь ПМБ». Эта фирма была учреждена в феврале 2013 года силами компаний «Газпромнефть-Инвест» (дочка российского монополиста) и «Тотал Восток» (российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total).

Неожиданным стало то, что СП возглавил человек без какого-либо опыта в руководстве столько крупными компаниями, которому на тот момент было всего 28 лет: Александр Маглаперидзе. Как выяснил «Собеседник», – близкий знакомый министра финансов Антона Силуанова.

Три связи одного министра

В декабре 2011 года Силуанов был назначен главой Минфина, став одним из самых таинственных членов кабинета министров. Было известно, что его отец возглавлял один из департаментов в Минфине, а мать работала в издательстве «Финансы и статистика». Но чиновник никогда особо не распространялся о личной жизни – ни о жене, ни о детях, ни о друзьях. Теперь можно частично восполнить один пробел, касающийся его знакомых.

В 2012 году Антон Силуанов зарегистрировал в ГИБДД свой новый мотоцикл – BMW 1600 GTL (сейчас минимальная цена такого мотоцикла начинается от 2,3 млн руб.). Доверенным лицом министра стал на тот момент 27-летний Александр Маглаперидзе, следует из данных госавтоинспекции. На одном из сайтов о российском бизнесе говорится, что Александр родился в Москве, но это не так. Судя по данным «Собеседника», родиной Маглаперидзе является Грузия, где он появился на свет в марте 1984 года.

Вскоре после первого пересечения с Силуановым карьера молодого человека начинает идти вверх. Уже на следующий год он становится главой совместного предприятия «Газпромнефть-Инвеста» и Total. Конечным учредителем СП являлось российское правительство, в состав которого входил все тот же Силуанов.

Маглаперидзе вскоре покупает такой же мотоцикл как у министра (только более новый), у него появляются деньги и на дорогие авто: внедорожник Dodge RAM и Toyota Land Cruiser.

Благодаря приложению Getcontact можно узнать, что в телефонных справочниках своих друзей Маглаперидзе записан как «Александр Минфин» и «Александр Силуанов». Но первое предположение, что молодой человек является неизвестным ранее сыном министра, не подтверждается. Судя по известным нам данным, отец бизнесмена – предприниматель Теймураз Маглаперидзе. В архиве Российской государственной библиотеки есть его автореферат на тему, которая мало что скажет несведущим: «Непертурбативные методы в моделях квантовой теории», а ранее мужчина работал в финансовых компаниях и на электрозаводе.

Кстати, есть и еще один факт, подтверждающий знакомство Силуанова и Маглаперидзе – жилищный. Как выяснил «Собеседник», раньше министр финансов жил в квартире на Новочеремушкинской улице Москвы. Метраж не самый большой по современным меркам – всего 71 квадрат. В 2016 году собственник жилья меняется. Как вы уже догадались, им становится все тот же Маглаперидзе. В выписке из Росреестра не указано основание перехода апартаментов – покупка или безвозмездная передача. Но это уже третье пересечение двух на первый взгляд не связанных друг с другом людей дает повод задуматься.