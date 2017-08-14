Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Масштабная реконструкция ливневки на Хованском кладбище ценой в миллиард рублей оказалась связана с высокопоставленными силовиками и окружением российского президента. «Собеседник» нашел признаки картельного сговора, но ФАС пока молчит.

Хованские лужи

— До последнего времени территорию Хованского кладбища подтапливало, что недопустимо. Это создавало неудобства родственникам похороненных. В связи с этим были начаты масштабные работы по строительству ливневой канализации, - так в 2017 году руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин описывал грядущие изменения на крупнейшем кладбище столицы.

Чиновник уверял, что полностью комплекс работ по обустройству ливневки планируется завершить зимой того же года. О том, сколько это будет стоить, ничего не говорилось - как и о том, кто будет заниматься работами.

Прошло три года. Обустройство ливневой канализации на Хованском кладбище так и не было закончено. В сентябре 2020-го все тот же Жидкин заявил о планах построить там ливневые стоки, сдвинув окончание работ еще не полгода.

— Там воды теперь не будет весной, — сказал чиновник журналистам.

Проблемы с подтоплениями начались на кладбище в 2014 году, когда во время работ по строительству и благоустройству была нарушена циркуляция грунтовых и поверхностных вод. Рабочие случайно перекрыли систему водоотвода, в результате чего Хованское оказалось под угрозой затопления. После этого столичный департамент торговли предложил заключить контракт на выявление причин подтопления и разработать план мероприятий для решения проблемы.

Возможно, об этой проблеме скоро забыли бы, но в 2016-м на Хованском кладбище произошла массовая драка с участием сотен выходцев из Северного Кавказа и мигрантов. Побоище продолжалось больше часа, в результате три человека погибли, десятки получили ранения. Московская полиция объяснила ситуацию «конфликтом из-за распределения территорий обслуживания кладбища». Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.