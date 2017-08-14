Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина
За масштабную реконструкцию Хованского кладбища отвечают компании, близкие к окружению российского президента и высокопоставленным силовикам.
Масштабная реконструкция ливневки на Хованском кладбище ценой в миллиард рублей оказалась связана с высокопоставленными силовиками и окружением российского президента. «Собеседник» нашел признаки картельного сговора, но ФАС пока молчит.
Хованские лужи
— До последнего времени территорию Хованского кладбища подтапливало, что недопустимо. Это создавало неудобства родственникам похороненных. В связи с этим были начаты масштабные работы по строительству ливневой канализации, - так в 2017 году руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин описывал грядущие изменения на крупнейшем кладбище столицы.
Чиновник уверял, что полностью комплекс работ по обустройству ливневки планируется завершить зимой того же года. О том, сколько это будет стоить, ничего не говорилось - как и о том, кто будет заниматься работами.
Прошло три года. Обустройство ливневой канализации на Хованском кладбище так и не было закончено. В сентябре 2020-го все тот же Жидкин заявил о планах построить там ливневые стоки, сдвинув окончание работ еще не полгода.
— Там воды теперь не будет весной, — сказал чиновник журналистам.
Проблемы с подтоплениями начались на кладбище в 2014 году, когда во время работ по строительству и благоустройству была нарушена циркуляция грунтовых и поверхностных вод. Рабочие случайно перекрыли систему водоотвода, в результате чего Хованское оказалось под угрозой затопления. После этого столичный департамент торговли предложил заключить контракт на выявление причин подтопления и разработать план мероприятий для решения проблемы.
Возможно, об этой проблеме скоро забыли бы, но в 2016-м на Хованском кладбище произошла массовая драка с участием сотен выходцев из Северного Кавказа и мигрантов. Побоище продолжалось больше часа, в результате три человека погибли, десятки получили ранения. Московская полиция объяснила ситуацию «конфликтом из-за распределения территорий обслуживания кладбища». Были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Массовая драка привлекла внимание общественности к вопросу передела московского рынка ритуальных услуг - выяснилось, что деятельность ряда столичных кладбищ контролируют люди, связанные со спецслужбам. В то же время на Хованском кладбище начались работы стоимостью в миллиарды рублей. Отвечают за них компании, близкие к окружению российского президента и бывшим высокопоставленным силовикам.
Миллиард за ливневку
Основанное в 1972 году Хованское кладбище расположено на территории «Новой Москвы» - этот округ появился после расширения территории российской столицы. Площадь в 197 гектаров делает его крупнейшим не только в Москве, но и во всей Европе. На сайте мэрии говорится, что москвичи могут бесплатно там получить участок для захоронения - для этого нужно обратиться в его администрацию и предоставить ряд документов. Об этом же нам рассказал и оператор горячей линии департамента здравоохранения столицы. Но, как выяснил «Собеседник», уже больше года эта инструкция устарела.
— В 2020-м возможность для захоронения в гробу на Хованском кладбище была закрыта. Остались два варианта: это может быть родовое захоронение, родственники усопшего могут также купить участок. Возможность бесплатного захоронения осталась на Ястребковском кладбище, - говорят в ГБУ «Ритуал», в ведении которого и находится Хованское кладбище.
Бюджетное учреждение широко известно по расследованиям о скрытых бенефициарах рынка ритуальных услуг Москвы, которые получили особый резонанс после задержания журналиста Ивана Голунова. СМИ утверждали, что в Москве создается искусственный дефицит мест для захоронения, что приводит к повышению стоимости услуг. А во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные со столичным управлением ФСБ.
«Ритуал» занимается организацией похорон и установкой памятников, отвечает за благоустройство некрополей, а также управляет крематориями. За последние годы ежегодный доход организации от платных услуг варьировался от 1,7 до 3 млрд рублей. Но заказчиком большинства работ, связанных с ливневой канализацией на Хованском кладбище, стало не бюджетное учреждение, а два департамента мэрии Москвы: по конкурентной политике и развития новых территорий.
В департаменте развития новых территорий «Собеседнику» сообщили, что сеть ливневой канализации на Хованском кладбище была включена в адресную инвестиционную программу Москвы. Деньги на ее реконструкцию были выделены за счет перераспределения «ранее доведенных до департамента лимитов финансирования».
— В настоящее время ведется работа по подготовке комплекса документов для регистрации прав собственности города Москвы и передачи объекта на баланс эксплуатирующим организациям, - сказано в ответе замруководителя департамента Феликса Баркаева.
В департаменте по конкурентной политике столицы на момент публикации не ответили на запрос издания.
По подсчетам «Собеседника», с 2018 года столичные власти заплатили около 1,4 млрд рублей за различные работы, связанные с ливневкой на Хованском кладбище. Так, 23 млн рублей ушли на поставку инженерно-строительного оборудования, 37 млн - на поставку оборудования для водоподготовки, примерно столько же - на оборудование для очистки поверхностных, производственных и бытовых сточных вод.
Но самый дорогой госконтракт был заключен в декабре 2018-го. Столичные власти решили заплатить почти 1 млрд рублей за полное обустройство сети ливневой канализации на Хованском кладбище. На аукцион была подана лишь одна заявка - от АО «Группа компаний ЕКС» из Ярославской области. С ней в результате и был заключен госконтракт - по полной стоимости в 952,5 млн рублей. Сэкономить на работах бюджету не удалось.
Работы должны быть окончены к сентябрю. Судя по ведомости подрядчика, компания обязуется не только обустроить дождевую канализацию и построить очистные сооружения, но и демонтировать газопровод, озеленить территорию и сделать подъездную дорогу. К этому моменту компания уже получила от заказчика 771,6 млн рублей.
Успехи от ФСО
На сайте «Группы компаний «ЕКС» говорится, что организация основана в 1970 году и имеет «полувековой опыт практической работы». Однако до 2017 года в интернете практически не было упоминаний о каких-либо значимых проектах этого подрядчика, следует из архивных данных поисковика Google. ЕКС упоминался разве что в связке с оппозиционером Алексеем Навальным, недалеко от дома которого расположена Братеевская пойма - там группа компаний должна была создать парк. Остальные результаты поиска связаны либо с работой в организации, либо о небольших поставках в рамках госзаказа, свидетельствуют данные аналитики.
Но спустя пару лет упоминаемость «Группы компаний «ЕКС» начинает резко идти вверх. Фирма уже строит школы, открывает асфальтовый завод, выкупает ликеро-водочное предприятие, занимается благоустройствами парков, подписывает соглашение о сотрудничестве с властями Петербурга.
Тогда же она начинает активно побеждать в государственных тендерах. Если в 2015 году компания (на тот момент называвшаяся АО «Спецремэнерго») заключила контрактов всего на 1,5 млн рублей, то в 2018-м сумма достигла уже 8 млрд, а в 2020 - 20 млрд.
Необычайно успешная фирма зарегистрирована в Ярославле. Судя по данным системы СПАРК, ее офис находится в старом четырёхэтажном доме, что совсем не свойственно подрядчикам с миллиардными оборотами. Но на главной странице сайта ГК указан московский номер. Мы позвонили по нему с просьбой о комментарии касательно причин таких оглушительных успехов. Сотрудница пресс-службы попросила направить запрос, но ответа на него издание пока не получило.
Учредителем группы компаний значится Алексей Власов, которого почему-то «мотает» по стране. Фирмы, которые возглавлял бизнесмен, в разное время были зарегистрированы в Иваново, Новосибирской области, Москве и Санкт-Петербурге. При этом ИНН Власова - тамбовский, начинается с цифр «68».
Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, предшественник компании - ОАО «Спецремэнерго» было зарегистрировано в 2002 году. Местом его дислокации значился подмосковный город Железнодорожный. Затем фирма якобы переехала в Москву - в здание на Профсоюзной улице, где среди прочего базируются компании, связанные с Минобороны и Российской академией наук. После смены вывески на ЕКС структура «уехала» в Ярославль.
Передислокация ЕКС и начало ее победного шествия по госзакупкам удивительным образом совпали с избранием губернатором Ярославской области Дмитрия Миронова - выходца из ФСО и КГБ, который прежде работал охранником Владимира Путина. Вслед за ним в Ярославль перебрался сослуживец Миронова по ФСО - Дмитрий Степаненко, который возглавил правительство региона. Пожалуй, самый известный эпизод карьеры Миронова в Федеральной службе охраны связан с обеспечением безопасности Путина в его поездке на желтой Lada Kalina из Хабаровска в Читу.
— По сравнению со всеми предыдущими губернаторами Ярославской области Миронов - наиболее закрытый, у него практически не бывает пресс-конференций, а если брифинги и случаются, то вопросы на них тщательно согласовывают, - говорит заместитель главного редактора издания 76.ru Михаил Контуев. - Но в те редкие моменты, что его удается встретить, он вполне себе милый и общительный человек.
В Ярославской области давно говорят о том, что ЕКС - не самая простая компания. После смены руководства региона она стала одним из крупнейших подрядчиков, зарабатывая миллионы на ремонте дорог, больниц и строительстве зданий. Иногда подряды сопровождают громкие скандалы. Не так давно ЕКС получила право устранить дефекты после ремонта Добрынинского путепровода, который сама же и проводила.
После назначения Миронова временно исполняющим обязанности Ярославской области в 2017 году ЕКС впервые отчитался о своих владельцах. Согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации, в результате дополнительной эмиссии акций совладельцами ЕКС, вероятно, стали некие Дмитрий Когтев и Елена Кириллова. СМИ писали, что тесть Когтева - Николай Крылов – хорошо знаком с вице-премьером Юрием Борисовым.
Есть и еще одна интересная деталь. С 2006 по 2016 годы гендиректором «Спецремэнерго» была Елена Петрикова. Ее предполагаемый муж - Сергей Петриков в 2010-м году стал основателем автодрома «Смоленское кольцо». А генеральный спонсор кольцевых гонок - компания SMP Racing, принадлежащая совладельцу СМП Банка Борису Ротенбергу. Следы Петриковых можно найти и в офшорной компании Braemore Commercial Corp, которая упоминалась в «Панамском архиве». Доли в этой компании, зарегистрированной еще в 2006 году, есть и у детей Петриковых.
В 2020 году ФАС уличила ЕКС в картельном сговоре в Москве. Согласно данным антимонопольщиков, на счету компании 428 нечестных аукционов для Мосводоканала. Из-за этого ЕКС, а также близкие к ней фирмы положили в карман почти 10 млрд рублей.
Восхождение на «Эверест»
Соперником ярославско-московской ЕКС в конкурсах на обслуживание Хованского кладбища выступало АО «Финансовая группа Эверест». То, что происходило между двумя фирмами в ходе тендеров, очень напоминает картельный сговор. Как говорится, следите за руками.
В ноябре 2019 года мэрия Москвы объявляет конкурс на очистку сточных вод за 37 млн рублей. «Эверест» в рамках торгов снижает предложение на 0,5%, а ЕКС - на 1% и становится победителем аукциона как компания, предложившая минимальную цену. Затем проходит другой тендер - на поставку систем электропитания для оснащения кладбища за 12 млн рублей. Теперь уже ЕКС снижает предложение на 1%, а «Эверест» - на 1,5% и побеждает в аукционе. Зачастую заявки этих двух фирм подавались с разницей в две-три минуты, а разница между предложениями не превышала 1%. Мы нашли десятки подобных примеров.
По подсчетам «Собеседника», с 2018 года обе компании одновременно участвовали более чем в 150 конкурсах. Схема была практически такой же, что и в случае с Хованским кладбищем - один из претендентов снижал предложение на пару десятков тысяч рублей и выигрывал в конкурсе. Большое число таких контрактов было заключено с Мосводоканалом. Фирмы разделили между собой работы по прокладке местных трубопроводов и проектные работы на канализационных объектах.
Согласно СПАРК, совладельцами «Эвереста» являются бизнесмены Денис Кулаков, Сергей Филь и Роман Прокуровский. Ранее все они возглавляли относительно небольшие строительные компании. «Эверест» сегодня - их единственный актив. В последние годы прибыль компании исчисляется десятками миллионов рублей, а госзаказов за все время своего существования она заключила на сумму в 900 млн рублей.
Представитель «Эвереста», услышав по телефону наш вопрос о картельном сговоре между двумя компаниями, сначала бросил трубку. Но потом перезвонил и в разговоре признал, что фирмы действительно связаны друг с другом.
— Эта компания (ЕКС), у которой мы иногда берем заказы. <…> Работаем сознательно, пытаемся что-то сделать, - сказал он. По его словам, в настоящее время «Эверест» не ведет никаких работ на Хованском кладбище.
«Собеседник» направил запрос в Московское УФАС с просьбой провести проверку сомнительных контрактов.
Золотая ливневка
Ливневая канализация Москвы является объектом, в который столичные власти ежегодно вкладывают десятки миллионов рублей. Среди прочего, мэрия столицы регулярно объявляет тендеры на очистку колодцев и промывку ливневой канализационной сети. Работы по водоотведения сточных вод проходили в рамках программы комплексного благоустройства «Моя улица».
В 2017 году генеральный директор ГУП «Мосводосток» Константин Ишханян в интервью правительственному порталу mos.ru сообщил, что вся ливневая канализация столицы имеет протяженность более 7,7 тыс. километров. При этом многие водостоки были проложены еще в 50–60-е годы XX века, но находятся «в удовлетворительном состоянии».
— Они находятся в удовлетворительном состоянии, но на внутренней поверхности труб за годы эксплуатации появились шероховатости и трещины, которые мешают быстрому проходу дождевой воды, - отмечал Шахиджанян.
Однако все эти годы улицы Москвы продолжает затапливать - иногда даже небольшой дождь приводит к потопам на некоторых участках. Жители регулярно жалуются на подтопления через gorod.mos.ru - так, в июне поступило около 300 сообщений из-за подтоплений во дворах и на проезжей части. Жалобы поступают и на сайт Сергея Собянина.
— В нашем дворе осенью, весной и летом после дождей пройти от дома до магазина или в парк "Садовники" невозможно, лужи такие хоть бери резиновую лодку и переправляйся, а нужно то всего навсего в некоторых местах поднять асфальтовое покрытие и все, - написала, к примеру, Лидия Мишина из района Нагатино-Садовники.
Столичные чиновники зачастую перекладывают ответственность за случившееся на и мусор в дождевой воде или «аномальным уровнем осадков». Так случилось и в июне, когда ливень привел к огромным лужам на Ленинградском проспекте и в районе метро «Аэропорт». А на улице Народного Ополчения очевидцы засняли на видео человека, переплывавшего дорогу.
По мнению архитектора-урбаниста Ильи Заливухина, причина регулярных московских наводнений кроется в том, что столичная ливневка попросту устарела.
— Если бы вы ничего не модернизировали в метрополитене, который был открыт в 30-х годах, там бы тоже возникли проблемы. Также и здесь - ливневку нужно мониторить, эксплуатировать и модернизировать, как и любую инфраструктуру. Нужно сделать исследование, что там устарело, рассмотреть предложения по модернизации. Провести комплексный анализ - в каким местах, что и почему. Если в нее не вкладываться то будет затапливать. При этом вопрос стоимости этих работ я вообще не понимаю. Если этого не делать, то страдает транспортное движение, разрушаются материалы - это все гораздо дороже выходит. Это сложная работа, но ее надо делать, - считает Заливухин.
В январе Контрольно-счетная палата Москвы провела обследование эффективности использования бюджетных средств на водоотведение поверхностных сточных вод. Аудиторы нашли нарушения, указав, что развитие сетей поверхностного водостока «осуществляется в отсутствие плановых значений в схеме водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года».
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