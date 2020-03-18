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18 марта, среда

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[16:31]"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса
[16:20]Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT
[16:14]Адвокат голодающего фигуранта "московского дела" рассказал о его состоянии
[15:52]Заключенных с подозрением на COVID-19 предписано отправлять в местные больницы
[15:43]Роскомнадзор грозится лишать СМИ лицензии из-за фейков об эпидемии
[15:06]Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Хованском кладбище в Москве
[14:55]На Урале возбуждено дело против мужчины, убившего жену на входе в здание суда
[14:32]Собянин попросил бизнес отправить сотрудников на работу из дома и отчитаться
[14:14]В Ярославле отменили приговор экс-инспектору колонии по делу о пытках осужденных
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[13:43]Певица Анна Семенович призналась, что страдает алкоголизмом
[13:24]В МВД ответили на избиение Пономарева: возраст не освобождает от ответственности
[13:10]Похороны умершего в Москве писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми
[12:58]ГД во втором чтении утвердила онлайн-продажу лекарств и заморозку цен них
[12:37]МВД с помощью камер зафиксировало более 200 случаев нарушения карантина в Москве
[12:10]Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой
[12:06]Представитель Госдумы войдет в Совет по борьбе с коронавирусом при правительстве
[11:59]Любимова попросила переходящие в онлайн музеи ориентироваться на школьников
[11:40]Рубль побил рекорд дешевизны 2016 года по курсу к доллару и евро
[11:11]В Совфеде считают, что COVID-19 дает "уникальный шанс" для отмены санкций
[11:07]Путин: 70% россиян принадлежат к среднему классу, но он не как в Германии
[10:24]В Хакасии погиб пациент психбольницы, пытавшийся сбежать из нее в десятый раз
[10:00]Всех российских школьников ждут трехнедельные весенние каникулы
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[07:31]В столичном регионе на два дня объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

17 марта, вторник

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[20:33]Умер писатель и оппозиционный политик Эдуард Лимонов
[19:06]Вдова Юрия Гагарина скончалась на 85-ом году жизни
[19:00]В Якутии из-за коронавируса начнут контролировать цены
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[18:26]Дочь Анастасии Заворотнюк обвинили в желании заработать на болезни мамы
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[16:39]Убившая ребенка тюменская няня видела галлюцинации
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Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Хованском кладбище в Москве

Общество
15:06, 18 марта 2020

Побоище на Хованском кладбище / стоп-кадр / YouTube
Побоище на Хованском кладбище / стоп-кадр / YouTube

Суд признал виновными Георгия Макарьева и Шахмохмада Шаптуркаева, обвиненных в участии в «массовых беспорядках» после перестрелки на Хованском кладбище, в связи с которой трое погибли, а ещё 30 человек получили ранения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 14  мая 2016 года, когда у главного входа на Хованское кладбище произошла стрельба. По версии следствия, это случилось в ходе попытки Макарьева, Шаптуркаева и других фигурантов дела осуществить «силовое вытеснение трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища».

Сообщается, что в деле фигурируют 26 обвиняемых, а двое из них были выделены в отдельное производство, так как они объявлены в международный розыск. 

Макарьев получил 3 года 9 месяцев колонии общего режима, а Шаптуркаев — 2 года 2 месяца колонии строгого режима.

Ранее Sobesednik.ru подробно рассказывал об этом конфликте, из-за которого были задержаны 112 человек.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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