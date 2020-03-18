Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Хованском кладбище в Москве

Суд признал виновными Георгия Макарьева и Шахмохмада Шаптуркаева, обвиненных в участии в «массовых беспорядках» после перестрелки на Хованском кладбище, в связи с которой трое погибли, а ещё 30 человек получили ранения, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 14 мая 2016 года, когда у главного входа на Хованское кладбище произошла стрельба. По версии следствия, это случилось в ходе попытки Макарьева, Шаптуркаева и других фигурантов дела осуществить «силовое вытеснение трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища».

Сообщается, что в деле фигурируют 26 обвиняемых, а двое из них были выделены в отдельное производство, так как они объявлены в международный розыск.

Макарьев получил 3 года 9 месяцев колонии общего режима, а Шаптуркаев — 2 года 2 месяца колонии строгого режима.

Ранее Sobesednik.ru подробно рассказывал об этом конфликте, из-за которого были задержаны 112 человек.