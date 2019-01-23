Как Настя Рыбка угодила в российские сети

Алекс Лесли, Настя Рыбка и еще двое организаторов секс-тренинга в Паттайе спустя почти год заключения в тюрьме вернулись в Россию. Радость их была недолгой: в Шереметьево группу задержали уже российские правоохранители.

Александр Кириллов (Лесли) и Анастасия Вашукевич (Рыбка) стали известны после расследования Навального по Дерипаске, к которому оппозиционер присовокупил фото эскорт-модели Насти Рыбки из инстаграма. Девушка побывала на яхте у олигарха, где тот отдыхал в компании вице-премьера Сергея Приходько, а позже заявила, что Дерипаска якобы вел разговоры с американской стороной о вмешательстве России в выборы президента США.

В феврале Рыбку, ее наставника – секс-тренера Алекса Лесли – и еще шестерых их «коллег», подавшихся за моря, обвинили в организации нелегального секс-тренинга. На прошлой неделе тайский суд рассмотрел их дело, они признали свою вину, были приговорены к небольшому сроку (уже отсидели) и депортированы из Таиланда в Россию.

На странице Лесли в соцсети его группа поддержки радовалась. В четверг в Шереметьево перед прилетом Рыбки и Ко собралась толпа журналистов, но интервью Кириллов и Вашукевич не дали. Сразу же по прибытии их и еще двоих спутников проводили в комнату для переговоров и объявили о задержании по уголовному делу по статье 240 (вовлечение в занятие проституцией). Вашукевич в сопровождении бывшего мужа летела на родину в Минск, до пересадочного рейса оставалось три часа, она пыталась сопротивляться при задержании – безуспешно. В это время их свободные «коллеги» по секс-тренингу рассказывали о тяготах тайской тюрьмы: кормят рисом, спят все на бетонном полу, вместо туалета – сточная канава одна на всех по утрам.

До задержания Лесли «Собеседник» связался с его отцом – ученым Сергеем Кирилловым. Тот выразил опасения, что и на родине у его сына могут возникнуть проблемы из-за Дерипаски, который может мстить.

– У сына обострилась старая болезнь – тромбоз глубоких вен нижних конечностей, – рассказал он. – Я лечу в Израиль на операцию и надеюсь, что он полетит со мной поправить свое здоровье.

По словам Сергея Кириллова, сын из тайской тюрьмы передавал ему, «клялся и божился», что после освобождения завяжет с секс-тренингами и сконцентрируется на науке.

– Я очень на это надеюсь, – сказал старший Кириллов. – У него через полгода научный доклад в Париже, ему надо готовиться.

Теперь Эйфелеву башню Лесли и его подруга Рыбка рискуют увидеть не скоро. Наказание по 240-й статье – до восьми лет лишения свободы: достаточно времени, чтобы сравнить тайскую тюрьму с российской.

[Прим. ред. Sobesednik.ru: вечером 22 января стало известно, что Вашукевич и Кириллов отпущены из полиции под обязательство о явке, а обвинение им пока официально не предъявлено.]

Что касается записей разговоров Дерипаски с американцами по поводу вмешательства в выборы президента, которыми якобы располагала «агент» Рыбка, достоверно о них ничего не известно. Во всяком случае, на предложение обменять их на предоставление Вашукевич и Лесли политического убежища в США американцы никак не отреагировали. Не повелись.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №02-2019 под заголовком «Рыбка попала в сети».