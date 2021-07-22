В четверг, в 11:59

Психолог рассказала, чем опасен бардак дома и как с ним справиться

Постоянный беспорядок может привести к депрессии, проблемам в личной жизни и стать причиной пониженной самооценки

Фото: Global Look Press

Постоянный беспорядок в квартире или в доме может стать причиной усталости, невнимательности и пониженной самооценки хозяина.

Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказала член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

Она отметила, что отсутствие порядка дома часто вызывает у человека тревогу и чувство вины, а также способно привести к сложностям в личной жизни.

«Все это сказывается и на самооценке: собственные способности оцениваются как низкие, а также появляются мысли о никчемности, что может привести к продолжительной депрессии», – рассказала специалист. 

По ее словам, высока вероятность того, что человек сам не способен справиться с проблемой, поэтому есть смысл обратиться за помощью к психологу. В иных случаях выходом может стать поэтапная уборка, распланированная на несколько дней вперед: так, в понедельник можно навести порядок на книжных полках, а во вторник заняться гардеробом.

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