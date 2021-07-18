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Развитие самоконтроля, а не страшилки: ученые объяснили, как отдалить ребенка от риска стать курильщиком

Длительное наблюдение за 21 тыс. человек подтвердило: низкий самоконтроль в детстве увеличивает риски вредных привычек

Фото: Global Look Press

В Великобритании сотрудники Университета Стерлинга подготовили рекомендации по борьбе с курением. Они были созданы на основе 40-летнего наблюдения за 21 тысячей человек. Результаты работы пересказал портал «Нейроновости».

Доктор Майкл Дэйли отмечает, что те из участников исследования, кто в возрасте 10-11 лет имел низкий уровень самоконтроля, оказывались более склонны к тому, чтобы закурить в юношеском возрасте, а число курильщиков среди них возрастало каждые десять лет. 

Уровень самоконтроля у детей определялся с помощью учительских рейтингов. В негативных симптомах описывалось импульсивное поведение, недостаток усидчивости, плохое внимание.

«Мы исследовали альтернативные объяснения этому факту, например, различия в социальном классе, интеллект, а также курят ли родители. Даже после того, как мы приняли во внимание эти факты, мы обнаружили, что низкий самоконтроль, отмеченный еще до того, как было начато курение, является предиктором высокого риска курения в течение взрослой жизни»

, – объясняет доктор.

Так, группа экспертов предлагает учителям и родителям вкладывать дополнительные ресурсы для работы ребенка с самоконтролем, чтобы в отдаленной взрослой перспективе улучшить качество его жизни. Этот подход гораздо эффективнее предупредит вредную привычку, чем рассказы о пагубности употребления табака.

Воспитание самоконтроля, которое принято называть «силой воли», улучшает школьные оценки, перспективы трудоустройства, качество отношений с окружающими и здоровье.

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