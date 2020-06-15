Курильщики с ковидом показали в Москве хорошую дисциплину

Пульмонолог и заведующий отделением Первого МГМУ имени Сеченова Александр Пальман в интервью радиостанции «Говорит Москва» поделился своим приятным впечатлением от курильщиков, попадающих в стационар с коронавирусом.

Врач отметил, что в их медучреждении специально продумывали регламент, по которому можно было бы, не нарушая особый режим, разрешать людям курить на улице. Однако, по словам Пальмана, эти мероприятия проводились напрасно.

«Мы знали, что будут курильщики, которые будут рваться курить. Нам не пришлось ничего нарушать, не рвался никто никуда курить, лежали тихими мышками и впитывали лекарства», — говорит пульмонолог.

При этом врач отмечает, что нет каких-либо доказательств, что отказ от курения при инфицировании коронавирусом как-то положительно повлияет на прогноз болезни, но всегда лучше бросить вредную привычку, чем не бросить.