В Японии появился министр одиночества

В анкете общенациональной переписи Японии появится вопрос о статусе отношений человека. Власти планируют выяснить точное число одиноких людей в стране, чтобы организовать для них помощь.

В Токио прошла пресс-конференция с главой министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото, которые теперь также стал министром по делам одиноких жителей страны, пишет ТАСС.

На базе правительства будет работать отдел по проблемам одиночества. При этом он будет обслуживать не только население, живущее без семьи или партнера. В задачи ведомства будет входить и помощь людям, которые испытывают эмоциональное одиночество.

Все эти инициативы только со стороны выглядят мило и даже несерьезно, но они являются ответом на рост самоубийств впервые за 11 лет.

Портал Nikkei Asia пишет, что обострение проблемы произошло на фоне пандемии. Особенно выразительно рост числа суицидов отображается на женском населении.

Отмечается, что в Великобритании аналогичная должность министра одиночества была введена еще в 2018 году, но там упомянутые проблемы характерны больше для пожилого населения.