Ощущение одиночества почти всегда отрицательно влияет на здоровье

Само ощущение одиночества прямо связано с ухудшением общего самочувствия, как показал социологический опрос в Уэльсе.

В течение почти двух лет социологи из Уэльса опрашивали людей по поводу их состояния здоровья и социального статуса. Авторов исследования интересовало не только фактическое одиночество, то есть проживание человека без компаньонов, но и ощущение одиночества, то есть чувство покинутости, которое человек может испытывать, даже если живёт в очень шумном и населенном доме. Опрос показал, что ощущение изолированности всегда негативно влияет на самочувствие.

Считавшие себя одинокими люди чаще жаловались на меньшее удовлетворение от жизни. Что самое поразительное, молодые люди гораздо чаще ощущали себя совершенно одинокими, чем люди пожилые, которые нередко фактически живут одни.

Одиночество также острее проявлялось у пациентов с психическими болезнями и другими нарушениями физического здоровья. Примечательно, что в период с мая по сентябрь этого года количество жалующихся на одиночество людей уменьшилось, по сравнению с прошлым годом, хотя в 2020 мир столкнулся с пандемией и необходимостью постоянно проходить карантины и самоизоляцию.