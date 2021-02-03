Три организации окажут психологическую помощь пострадавшим на митингах

Три помогающие инициативы объявили о начале работы телеграм-чатов по оказанию психологической помощи людям, столкнувшимся с агрессией со стороны силовиков или иных властных институций.

Глава центра «Насилию.нет»* Анна Ривина опубликовала в Facebook сообщение о том, что люди могут написать в телеграм @nn_protest свой номер для связи и заполнить анкету, чтобы после получить онлайн-консультацию.

В движении «Психология за права человека» сообщили, что к ним в телеграм-чаты @funambulist_ak или @olga_raz могут обратиться пострадавшие от действий силовиков и те, кто не чувствует себя в безопасности. Об этом пишут «Такие дела».

Правозащитный проект «Открытое пространство» может оказать разовую бесплатную консультацию для правозащитников и активистов. Для этого нужно заполнить анкету на сайте инициативы.

* Центр «Насилию.нет» признан Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.