Антиподы расстаются: экс-ведущая "Давай поженимся!" раскрыла секреты подбора пар

Бывшая соведущая «Давай поженимся!» Тамара Глоба рассказала о работе на шоу и о том, у каких пар больше перспектив.

«Когда я работала в программе, то, безусловно, получая необходимые данные человека, я выстраивала каждую карту, каждого участника», – сообщила астролог в интервью NEWS.ru. По ее словам, первые два года она занималась каждым героем отдельно. «Потом стала пользоваться программой, потому что очень сложно охватить 16–20 человек, которые попадают на передачу», – поведала Тамара Глоба.

Астролог, которая была соведущей Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой с 2015 по 2018 год, раскрыла ряд особенностей, позволяющих составлять гармоничные пары. «Когда совмещаешь гороскопы, то видишь, насколько люди подходят друг другу. Кто-то подходит друг другу интеллектуально: им интересно общаться. Есть люди, которых не так сильно волнует вопрос физической близости. Это важно, но если не о чем поговорить, то долго такие отношения не продержатся», – отметила Глоба.

Экс-ведущая популярного шоу рассказала, что иногда участники шоу выбирают себе в качестве партнера антиподов. По мнению Глобы, поговорка о притягательности противоположностей справедлива. Тем не менее, такие пары чаще всего распадаются, подчеркнула она.