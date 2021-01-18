Детям требуется больше недели, чтобы привыкнуть к "живой" школе после карантина

Учащимся нужно примерно 10 дней, чтобы адаптироваться к школьному процессу после дистанционки и новогодних каникул.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на педагога-психолога Ирину Вшивкову.

«Школьникам будет необходимо включать "переключатель режимов" – постепенно привыкнуть и перейти с "отдыха" на "работу". Такой процесс занимает около 10 дней и требует внешнего контроля и поддержки взрослых. Главное – всем вместе смотреть на мир позитивно и настроиться на успех», – сказала Вшивкова. Эксперт подчеркнула, что именно правильное отношение к обстоятельствам во многом определяет то, как они сложатся.

Психолог отметила, что сейчас важно наладить распорядок отдыха, при этом у каждого члена семьи должно быть один-два часа в день, чтобы побыть одному и провести время так, как хочется. «Жесткий распорядок или гибкий – это зависит от того, в каких условиях живет семья. Чем они ограниченнее, тем серьезнее необходимо подойти к тому, чтобы выработать внутри семьи новые способы взаимодействия, правила и ограничения: в чем-то стать гибче, от чего-то отказаться», – рассказала педагог.

Напомним, с сегодняшнего дня московские школы перешли на очный режим обучения после введенного осенью из-за COVID-19 дистанционного формата.