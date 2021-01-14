Собянин: Школы начинают учиться очно, а вузы остаются на удаленке минимум неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился отменить обязательное дистанционное обучение для всех учащихся от 6 до 11 класса. Дети вернутся в школы с 18 января, но при первом же случае заражения весь класс снова вернется на удаленку.

Это не касается вузов, колледжей, спортшкол и учреждений дополнительного образования, которые остаются на дистанционке (негосударственным это лишь рекомендовано), если у них сейчас нет каникул. Это будет так как минимум ещё неделю до 21 января, до этой даты продлены ограничения.

«Почему именно на неделю? По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», — объясняет градоначальник в своем блоге на сайте столичной мэрии.

Собянин признался, что решение об отмене удаленки для старшеклассников далось ему очень непросто: «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик».

При этом он отметил, что новогодние праздники позволили заметно снизить число зараженных в сутки, а число коек в инфекционных госпиталях увеличили на две тысячи.

Также мэр отметил, что каждый день в Москве вакцинируются «несколько тысяч» человек. В столице живут порядка 12 миллионов человек.