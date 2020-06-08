Подмосковный психологический центр угрожает феминистке уголовным делом

Представитель подмосковного психологического центра «Эмпатия» предъявил досудебную претензию создательнице телеграм-канала «Росфемнадзор» Анне Федоровой.

Ранее феминистка опубликовала обличительный пост про одного из психологов центра — Дмитрия Дюкова. Тот в своем блоге рассуждал о клиентках, которые пытаются с ним заигрывать на консультациях, но не выбирал при этом выражения.

Теперь «Эмпатия» грозит Федоровой судебными разбирательствами в случае, если она не удалит порочащие центр публикации. В частности, феминистке грозят делом по уголовной статье о клевете и административным делом об оскорблении.

В своем телеграм-канале Дмитрий Дюков после обнародования претензий к нему начал репостить положительные отзывы клиентов, критиковать феминисток и публиковать шутки о внешности ведущей телеграм-канала «Женская власть» Залине Маршенкуловой, которая поддержала выпад единомышленниц.

В последнем эфире психолог пояснил, что выбирает такие резкие обращения к женщинам, чтобы ограничить присутствие неадекватных клиенток на сеансах. В своем контенте Дюков допускает оскорбительные выражения в адрес женщин и гомосексуальных мужчин.

Одной из первых на методы отсева клиенток обратила внимание психолог Анна Резуненко. «Травля женщин, феминисток, оскорбления недопустимы от помогающего практика. Сейчас одна из задач, которую я ставлю перед собой — опровергнуть миф, что личное мнение психолога может быть любым и психологу допустимо в публичных пространствах оскорблять женщин, феминисток, клиенток», — заявила психолог.