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Поваленные деревья и транспортный коллапс: Циклон «Бенедикт» обрушил свой гнев на несколько стран

В Москве порывы ветра сорвали леса со строящегося комплекса

Фото: АГН "Москва"

Центральная часть России, а также соседние страны столкнулись с циклоном «Бенедикт», который принес вихрь и сильные осадки. 

В Москве непогода сопровождалась метелью, снегом с дождем, а также сильным ветром, порывы которого достигали 25 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условия в городе временно закрыт вход на территорию ВДНХ, остановлена работа канатной дороги. 

В связи с ухудшением погоды все городские службы столицы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Также временно закрыты для посетителей крупные столичные парки и Московский зоопарк.

Сильный ветер повалил несколько десятков деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Корреспондент «Собеседника» стал очевидцем падения дерева у станции метро «Новокузнецкая».

Фото: "Собеседник"
Поваленные деревья у станции "Новокузнецкая"

По прогнозу, «Бенедикт» обрушит на Москву самые мощные осадки за последние 69 лет. Проливной дождь сменится снегопадом, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал выпадение 40% месячной нормы осадков за сутки.

До этого циклон «хозяйничал» в других регионах и странах. В Беларуси «Бенедикт» валил деревья, а в Петербург принес сильный снегопад и 7-балльные пробки. Жители Тульской области сообщали о порывах проводов и аварийных отключениях света. Пользователи Twitter публикуют фото и видео разгула стихии.

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