Поваленные деревья и транспортный коллапс: Циклон «Бенедикт» обрушил свой гнев на несколько стран
В Москве порывы ветра сорвали леса со строящегося комплекса
Центральная часть России, а также соседние страны столкнулись с циклоном «Бенедикт», который принес вихрь и сильные осадки.
В Москве непогода сопровождалась метелью, снегом с дождем, а также сильным ветром, порывы которого достигали 25 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условия в городе временно закрыт вход на территорию ВДНХ, остановлена работа канатной дороги.
В связи с ухудшением погоды все городские службы столицы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Также временно закрыты для посетителей крупные столичные парки и Московский зоопарк.
Сильный ветер повалил несколько десятков деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Корреспондент «Собеседника» стал очевидцем падения дерева у станции метро «Новокузнецкая».
По прогнозу, «Бенедикт» обрушит на Москву самые мощные осадки за последние 69 лет. Проливной дождь сменится снегопадом, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал выпадение 40% месячной нормы осадков за сутки.
До этого циклон «хозяйничал» в других регионах и странах. В Беларуси «Бенедикт» валил деревья, а в Петербург принес сильный снегопад и 7-балльные пробки. Жители Тульской области сообщали о порывах проводов и аварийных отключениях света. Пользователи Twitter публикуют фото и видео разгула стихии.
Циклон "Бенедикт" разгулялся.— Дикая Москва (@wild_moscow) November 30, 2021
Бутово. pic.twitter.com/SRuog4maVA
Последствия циклона "Бенедикт" в Москве.— Дикая Москва (@wild_moscow) November 30, 2021
Непогода сохранится до конца суток. pic.twitter.com/UN3qcHhqVa
Бенедикт разбушевался. Посмотрите, как выглядит занесенный снегом Петербург https://t.co/RvhhQKuHNc pic.twitter.com/4rxMGjHmF8— Фонтанка. Новости (@fontanka_news) November 30, 2021
Так вот ты какой, циклон «Бенедикт». pic.twitter.com/CI9V1h7V9M— Freedom Fighters (@upinsmokerz) November 29, 2021
Из-за урагана в Брянске рухнуло дерево в детском саду "Алые паруса"https://t.co/00kwAVSHa7— Новости Брянска (@newsbryanskru) November 30, 2021
В области объявлен жёлтый уровень погодной опасности - в регион пришёл циклон "Бенедикт" #Брянск #НБ pic.twitter.com/sKTxJpCYjO
15 см снега, авто в кювете, упавшие деревья и щиты. Что еще принес в Беларусь циклон «Бенедикт»?— Telegraf_by (@TelegrafB) November 30, 2021
https://t.co/KIyKNTNOz2 pic.twitter.com/4J7DbBeIuz