Поваленные деревья и транспортный коллапс: Циклон «Бенедикт» обрушил свой гнев на несколько стран

Центральная часть России, а также соседние страны столкнулись с циклоном «Бенедикт», который принес вихрь и сильные осадки.

В Москве непогода сопровождалась метелью, снегом с дождем, а также сильным ветром, порывы которого достигали 25 м/с. Из-за неблагоприятных погодных условия в городе временно закрыт вход на территорию ВДНХ, остановлена работа канатной дороги.

В связи с ухудшением погоды все городские службы столицы перешли на работу в режиме повышенной готовности. Также временно закрыты для посетителей крупные столичные парки и Московский зоопарк.

Сильный ветер повалил несколько десятков деревьев, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Корреспондент «Собеседника» стал очевидцем падения дерева у станции метро «Новокузнецкая».