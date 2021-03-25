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«Будьте осторожны!». В МЧС дали рекомендации, как вести себя во время нового циклона «Бенедикт»

30 ноября москвичей ожидает серьезное погодное испытание

Фото: Александр Таланов

На "Новокузнецкой" в Москве циклон уже разгулялся

В Москву пришел генуэзский циклон, которому синоптики дали красивое имя "Бенедикт". Судя по всему, москвичи его надолго запомнят.

С ночи в столице отмечаются резкие порывы ветра, которые кое-где уже повалили сухие деревья. В течение дня ожидаются самые сильные осадки за последние 69 лет - выпадет 40% месячной нормы, а дождь может смениться снегом, прогнозируют в Центре погоды «Фобос». Сначала дождь будет лить стеной, а к вечеру он сменится снегопадом с ухудшением видимости до 900 метров и появлением гололедицы. Температура понизится до -1 -3 градусов.

МЧС уже предупредил москвичей и гостей столицы, что необходимо учитывать жесткие погодные условия, находясь на улице и, тем более, за рулем. Автомобилистам советуют не совершать обгонов и перестроений без необходимости, снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами.

-Паркуйте автомобиль вдали от деревьев. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями и не оставляйте детей без присмотра, — настоятельно рекомендуют в ведомстве.

Поваленные деревья и транспортный коллапс: Циклон «Бенедикт» обрушил свой гнев на несколько стран

Рубрика: Общество

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