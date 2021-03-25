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Очередной инцидент с газом: в подмосковном Красногорске прогремел взрыв в жилой пятиэтажке

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия

Фото: Global Look Press

Взрыв газа произошел в Подмосковье, погибших и пострадавших нет. 

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, взрыв прогремел в Красногорске по адресу Железнодорожный проезд, дом 9. Уточняется, что инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. «Повреждена перегородка между кухней и комнатой (перегородка не несущая), выбиты оконные рамы», – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в пятиэтажном доме три подъезда, здание газифицировано. Как пишет ТАСС, взрыв произошел на последнем этаже. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне, 26 октября, взрыв газа произошел в подмосковном городе Видное, в результате была разрушена одна из стен здания. Также взрыв вчера прогремел в городе Балтийск Калининградской области.

По данным пресс-службы МЧС, с сентября в России зарегистрировано почти 20 хлопков газовоздушной смеси.

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