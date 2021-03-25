Видео: В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме, детей сбрасывают прохожим из окон

В городе Балтийск Калининградской области говорит многоквартирный дом после взрыва, об этом сообщает, в частности, Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон в одной из квартир. Почти во всем доме выбило окна, после взрыва начался пожар.

Как видно на видео, опубликованном очевидцами, люди эвакуируются через окна и сбрасывают на руки прохожим детей.

Видео: Типичный Балтийск