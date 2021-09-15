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"Ситуация дикая": Помощника депутата арестовали по обвинению в изнасиловании школьницы

18-летнюю одиннадцатиклассницу госпитализировали из его квартиры с множеством травм и следами сексуального насилия

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге суд отправил в СИЗО помощника муниципального депутата Ильи Львова 34-летнего Александра Арасланкина, которого 18-летняя ученица одиннадцатого класса обвинила в избиении и изнасиловании. 11 сентября они вместе выпивали у него дома, а вечером девушка сообщила в полицию об изнасиловании. Прямо из квартиры подозреваемого её госпитализировали с многочисленными травмами лица, рук и ног, сотрясением мозга и повреждениями подтверждающими факт надругательства.

13 сентября депутат Львов разорвал договор с Арасланкиным.

– Ситуация дикая. Мы все в шоке — это мягко сказано. Однако полного понимания о случившемся нет, – сказал мундеп «Фонтанке».

Как пишет издание со ссылкой на пресс-службу суда, следователи Следственного комитета выдвинули против экс-помощника депутата обвинения в изнасиловании, сопряжённом с угрозой убийством, тяжким вредом здоровью, либо совершённом с особой жестокостью (часть 2 статьи 131 УК РФ). Ему может грозить до десяти лет колонии.

Несмотря на ходатайство защиты отправить Арасланкина под домашний арест, судья принял решение арестовать его до 11 ноября.

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