Экс-полицейским дали по 9 лет колонии строгого режима за изнасилование подростка бутылкой

В Улан-Удэ суд признал виновными трех бывших сотрудников уголовного розыска второго отдела городского управления МВД России, которые обвинялись в избиении 17-летнего подростка. Также юноша рассказывал, что они изнасиловали его каким-то предметом, вероятно, пластиковой бутылкой.

Двое бывших следователей получили 9 и 9,5 лет колонии строгого режима, а третий – 5 лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В релизе ведомства говорится, что «в служебном кабинете применили [по отношению к подростку] недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения».

В карточке судебного дела указано, что злоумышленников судили по обвинениям по уголовным статьям о превышении служебных полномочий с применением насилия и в «действиях сексуального характера» в отношении несовершеннолетнего.