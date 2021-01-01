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Мебель-убийца: в Нижнем Тагиле мужчина умер, упав на диван в ходе пьяной драки

Внутренние органы пострадавшего настолько повредились в результате падения, что медики оказались бессильны

Фото: Global Look Press, соцсети

В Нижнем Тагиле вынесен приговор в отношении ранее не судимого местного жителя по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба управления СКР, инцидент произошел 6 июня 2020 года. Осужденный вступил в конфликт со своим собутыльником. Следствие установило, что он нанес оппоненту несколько ударов руками, после чего тот потерял равновесие и упал. 

Падение стало роковым. Приземлился бедолага на диван и, как сообщает УСК, «от соударения с мебельным каркасом потерпевший получил повреждения внутренних органов».

Именно из-за этого повреждения внутренних органов мужчина и скончался в больнице через несколько дней.

Суд учел ряд смягчающих обстоятельств у осужденного (не уточняется, какие именно обстоятельства) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок один год. Как именно ограничили мужчину в свободе, тоже не уточняется. 

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