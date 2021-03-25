Глава компании-дезинсектора отрицает вину в отравлении семьи арбузом из "Магнита"

Дозировка вещества, распыленного в московском магазине «Магнит», не могла привести к гибели двух человек, которые якобы отравились купленным там арбузом. Об этом рассказал Дмитрий Кутьев — директор компании «Климовск-Дез», которая выполняла обработку помещения магазина.

— Это нереально, это невозможно [отравить человека] той дозировкой средства, которое попало на арбуз. Вам любой дезинфектор страны скажет о том, что это невозможно и нереально, — рассказал глава компании в своем Instagram.

Он заявил, что за все время работы компании не было ни одного случая отравления людей, тем более такого тяжелого.

По словам предпринимателя, задержанный сотрудник фирмы Антон Котов «действовал правильно».

— Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет? — заявил Кутьев.

10 сентября троих жителей дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали после отравления арбузом из магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать.

После случившегося «Магнит» был закрыт, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».

В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. СК задержал 39-летнего сотрудника частной компании, который обеззараживал помещение магазина, он был доставлен в подразделение ведомства.