Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:56

Глава компании-дезинсектора отрицает вину в отравлении семьи арбузом из "Магнита"

Предприниматель уверен: вещества не могли убить людей

Дозировка вещества, распыленного в московском магазине «Магнит», не могла привести к гибели двух человек, которые якобы отравились купленным там арбузом. Об этом рассказал Дмитрий Кутьев — директор компании «Климовск-Дез», которая выполняла обработку помещения магазина. 

— Это нереально, это невозможно [отравить человека] той дозировкой средства, которое попало на арбуз. Вам любой дезинфектор страны скажет о том, что это невозможно и нереально, — рассказал глава компании в своем Instagram.

Он заявил, что за все время работы компании не было ни одного случая отравления людей, тем более такого тяжелого.

По словам предпринимателя, задержанный сотрудник фирмы Антон Котов «действовал правильно».

— Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет? — заявил Кутьев.

10 сентября троих жителей дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали после отравления арбузом из магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. 

После случившегося «Магнит» был закрыт, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека».

В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. СК задержал 39-летнего сотрудника частной компании, который обеззараживал помещение магазина, он был доставлен в подразделение ведомства.

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 19 часов назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 21 час назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 3 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 3 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 4 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 4 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 3 минуты назад

Новые выплаты ветеранам - Правительство Москвы раздаст по 40 тысяч рублей

Политика 13 минут назад

Трижды проголосовавшая Яэль Ильински: ЦИКу нужны красивые цифры

Политика 23 минуты назад

The Insider нашел у Явлинского особняк на Рублевке за 55 млн рублей

Политика 1 час назад

"Этого не произойдет, пока я у власти": Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана

Политика 1 час назад

Приставы приходили в Google не за деньгами, а за "Умным голосованием" Навального

Политика 2 часа назад

Более 150 СМИ и НКО потребовали полной отмены закона об "иноагентах"

Общество 2 часа назад

"Счетоводы! Дали бы хотя бы протоколы-то!" Президент России увидел грубые нарушения

Общество 2 часа назад

Как не заразиться от чумного суслика

Общество 2 часа назад

Эксперт объяснил, можно ли встать на биржу труда без прописки

Общество 2 часа назад

Владелец «Тольяттиазота» Махлай продолжает активно работать. Против России

Общество 3 часа назад

Около четверти желающих получать допобразование в России предпочитают онлайн-формат

Политика 3 часа назад

Песков заверил, что Путин "абсолютно здоров". Как он будет голосовать, неясно

Политика 4 часа назад

"Нашел повод не ехать в Душанбе": Политолог оценила самоизоляцию Путина

Общество 4 часа назад

Снова в бункер. Путин самоизолировался

Политика 4 часа назад

ЕСПЧ признал неправовым отказ в регистрации "экстремистской" партии Лимонова

Политика 4 часа назад

На что намекает Путин? Севрюков разобрал заявление президента про "уход на карантин"

Общество 4 часа назад

Волонтер ЛДПР взял агитацию партии и сдал её как макулатуру, чтоб подзаработать

Общество 5 часов назад

"Четвертая волна близко": Гращенков увидел скрытый смысл в заявлении Путина про "уход на карантин"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика