По факту унесшего жизни троих человек взрыва газа под Ельцом возбуждено дело

В ночь на субботу, 11 сентября, в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв. Погибли три человека.

Сигнал о взрыве бытового газа в двухподъездном двухэтажном доме поступил в 0:52. Согласно данным МЧС, в здании частично обрушилась стена. По сведениям «Интерфакса», рухнули перекрытия между первым и вторым этажом. Всего в доме 16 квартир, восемь из них повреждено.

Как заявил прокурор Елецкого района Липецкой области Станислав Живалов, причиной ЧП могла стать утечка газа вследствие неисправности оборудования.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Ход расследования взяла на контроль прокуратура региона.

Напомним, 8 сентября произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске. Погибли семеро. В этот же день прогремел взрыв в квартире жилого дома в Екатеринбурге, пострадал один человек.