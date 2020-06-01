В столице неизвестные подкараулили и избили возле дома помощника главы фракции «Яблоко» в Московской городской думе Максима Круглова, Вячеслава Пенчука. Об этом сообщил сам депутат, приложив соответствующие фотографии с камер видеонаблюдения, которые запечатлели нападавших.

По словам Круглова, двое неизвестных лиц нерусской национальности с бородами и явным пристрастием к боям без правил ММА угрожали его помощнику около получаса, призывая «прекратить делать то, что он делает», «и перестать писать лишнее в интернете». Между собой они говорили не на русском, а для пущей убедительности во время дискуссии с г-ном Пенчуком позвонили третьему неизвестному, которого депутат называет их «куратором». Он также попытался убедить общественника отказаться от своей деятельности, а затем дал команду начать избиение.

«Последовавшие удары в голову попали на видеозапись городских камер на доме», — поясняет Круглов.

Конкретная причина нападения при этом так и осталась неясна. Депутат сообщает, что Пенчуков много работал на общественных началах: спорил с местным жилищником, регулярно обращался в префектуру и управу своего района, указывая на недоработки при благоустройстве, а также постоянно «следит за стройками парка "Яуза", ВДНХ и людоедских девелоперских проектов» в качестве помощника депутата.

Он также зафиксировал травмы и написал заявление в полицию. Приложенные фотографии сделала камера жителей дома, когда нападавшие отрабатывали своё нападение за пару дня до того.