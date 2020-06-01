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Глава фракции "Яблоко" в Мосгордуме сообщил об избиении его помощника

Депутат МГД сообщил об избиения неизвестными его помощника. Он требует от МВД найти их по системе распознавания лиц

Фото: Максим Круглов

Отработка нападения

В столице неизвестные подкараулили и избили возле дома помощника главы фракции «Яблоко» в Московской городской думе Максима Круглова, Вячеслава Пенчука. Об этом сообщил сам депутат, приложив соответствующие фотографии с камер видеонаблюдения, которые запечатлели нападавших.

По словам Круглова, двое неизвестных лиц нерусской национальности с бородами и явным пристрастием к боям без правил ММА угрожали его помощнику около получаса, призывая «прекратить делать то, что он делает», «и перестать писать лишнее в интернете». Между собой они говорили не на русском, а для пущей убедительности во время дискуссии с г-ном Пенчуком позвонили третьему неизвестному, которого депутат называет их «куратором». Он также попытался убедить общественника отказаться от своей деятельности, а затем дал команду начать избиение.

«Последовавшие удары в голову попали на видеозапись городских камер на доме», — поясняет Круглов.

Конкретная причина нападения при этом так и осталась неясна. Депутат сообщает, что Пенчуков много работал на общественных началах: спорил с местным жилищником, регулярно обращался в префектуру и управу своего района, указывая на недоработки при благоустройстве, а также постоянно «следит за стройками парка "Яуза", ВДНХ и людоедских девелоперских проектов» в качестве помощника депутата.

Он также зафиксировал травмы и написал заявление в полицию. Приложенные фотографии сделала камера жителей дома, когда нападавшие отрабатывали своё нападение за пару дня до того.

Круглов считает, что произошедшее подпадает сразу под три статьи уголовного кодекса, однако сетует, что по какой-то причине заявлением на имя начальнику УВД по СВАО было перенаправлено местному участковому, который «особого энтузиазма в расследовании проявлять не стал» и заявил, что записи с камер долго не хранятся, а сам он не может ни возбудить уголовное дело, ни получить доступ к городской системе распознавания лиц.

«Пришло время проверить качество работы системы тотальной видео-слежки “Безопасный город”, только обновление софта которой в будущем году обойдётся москвичам в 130 миллионов», — пишет глава фракции столичного парламента, напоминая, какой эффективной она оказалась, когда нужно было ловить оппозиционеров, вышедших на митинг.

Депутат написал официальный запрос на имя главы МВД по Москве Олега Баранова.

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