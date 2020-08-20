Директор школы порвал ученику ухо с сережкой, чтобы тот не был похож на гея

В городе Рыльске Курской области местный восьмиклассник написал заявление в полицию на директора школы, в которой учится. Педагог вырвал из его уха серьгу, сопровождая этого гомофобными комментариями. Об этом сам подросток рассказал изданию «Подъем».

Директор уже 2 сентября вызвал молодого человека к себе в кабинет и приказал: «Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились». На следующий день в школу пришла мать восьмиклассника, которой директор школы пригрозил, что вырвет серьгу своими руками.

«Вчера кричал на меня матами и обзывал: «Ты ходишь как пи****с. Вот завтра придёт ещё двадцать человек с проколотым ухом, и вы все будете тут, как пи***ы ходить». А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дёргает за серёжку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка»

, – рассказывает ученик.