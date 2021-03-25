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Бастрыкин назначил проверку в детсаде, где воспитатель замотала ребенка скотчем

Сомнительные методы воспитания использовала сотрудница в детском саду поселка Горки-10

Фото: Global Look Press

Сомнительные методы воспитания использовала сотрудница в детском саду поселка Горки-10, что находится в подмосковном Одинцово.

СМИ ранее опубликовали видео камер наблюдения, на котором женщина обматывает руки и ноги пятилетнего мальчика канцелярским скотчем и не дает выйти из помещения, удерживая дверь.

Резонанс вокруг этого случая дошел и до главного управления СКР. Председатель ведомства Александр Бастрыкин приказал руководителю регионального управления Следственного комитета разобраться в ситуации. Ход проверки под свой контроль взял центральный аппарат СК, пишет пресс-служба ведомства.

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