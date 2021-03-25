В Греции затонуло туристическое судно с 18 пассажирами

В Эгейском море неподалеку от острова Милос затонуло туристическое судно, на борту которого находилось 18 пассажиров.

Как сообщает греческий телеканал ERT1 со ссылкой на данные порта Милоса, ЧП произошло в 16 морских милях от острова. В настоящее время тип судна не известен, однако по предварительным данным, это могла быть яхта или парусное судно.

В портовой службе Милоса рассказали, что люди с туристического судна находятся в воде. Греческие службы ВМС и ВВС, а также рыбацкие судна направились в зону происшествия и приступили к масштабной спасательной операции.

Отмечается, что в районе ЧП преобладают ветры силой 4-5 баллов по шкале Бофорта.

Напомним, сегодня ночью в России также произошла трагедия: на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8, на борту которого находились три члена экипажа и 13 пассажиров-туристов.