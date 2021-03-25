Жертвами очередного ДТП с автобусом в Турции стали минимум девять человек

Не менее девяти человек погибли, еще 30 пострадали в результате столкновения грузовика с автобусом в районе Сома в провинции Маниса на западе Турции.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter Анатолийского агентства. Подробности трагедии пока не приводятся.

Между тем сегодня ночью в Самару прилетели 10 российских туристов, пострадавших при автокатастрофе с автобусом в турецкой Анталье 2 августа. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся. Погибли три человека. Сообщается, что все прибывшие в Самару участники ДТП в Анталье находятся в удовлетворительном состоянии, никто из них не госпитализирован.