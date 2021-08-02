ДТП в Анталье, триумф российских волейболистов, развод Билла Гейтса: главное к 3 августа

В Тверской области накануне вечером прошел мощный ураган, жертвами стихии стали три человека, 11 пострадали. Одним из погибших стал турист из Москвы, пишет «Интерфакс». Было нарушено энергоснабжение почти в 200 населенных пунктах региона, всего в зону отключения попали более двух тысяч домов. Сейчас подача воды и электроснабжение на территории города восстановлены.

В районе турецкого курортного города Манавгат в провинции Анталья произошла авария с автобусом, перевозившем группу из 22 российских туристов. Среди них были девять детей. Как пишет ТАСС, по меньшей мере трое граждан РФ погибли, пятеро в тяжелом состоянии, двое в реанимации. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.

На летних Олимпийских играх в Токио сборная России по волейболу одержала победу над канадцами в игре 1/4 финала мужского турнира. Матч закончился со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22), сообщает Championat.com. В полуфинале россияне встретятся с победителем пары Япония – Бразилия.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда Френч Гейтс официально развелись, передает CNN Business. Решение о разводе было одобрено судом накануне, 2 августа. Отмечается, что Мелинда Френч Гейтс не будет менять имя и фамилию. Кроме того, пара намерена продолжить работу в основанном ими благотворительном фонде Bill & Melinda Gates Foundation. Билл и Мелинда Гейтс прожили в браке 27 лет. О начале бракоразводного процесса объявили в мае этого года.

В Швеции ученые выяснили, что сразу после перенесенного коронавируса сильно возрастает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Об этом пишет журнал Lancet. Исследование, в котором участвовали свыше 86 тысяч человек, выявило, что COVID-19 усиливал вероятность острого сердечного приступа и инсульта в первые две недели после заболевания приблизительно в три раза.

В Приморье транспортная прокуратура и ФСБ раскрыли схему контрабанды из России в Китай лесоматериалов на общую сумму 441,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Уссурийской таможни, злоумышленники незаконно вывезли более девяти тысяч кубометров ценных пород древесины. Возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК России («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной преступной группой»).