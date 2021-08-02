Сегодня, в 8:28

ДТП в Анталье, триумф российских волейболистов, развод Билла Гейтса: главное к 3 августа

Рассказываем, что случилось в России и в мире в ночь на вторник

Фото: скриншот Youtube

В Тверской области накануне вечером прошел мощный ураган, жертвами стихии стали три человека, 11 пострадали. Одним из погибших стал турист из Москвы, пишет «Интерфакс». Было нарушено энергоснабжение почти в 200 населенных пунктах региона, всего в зону отключения попали более двух тысяч домов. Сейчас подача воды и электроснабжение на территории города восстановлены.

В районе турецкого курортного города Манавгат в провинции Анталья произошла авария с автобусом, перевозившем группу из 22 российских туристов. Среди них были девять детей. Как пишет ТАСС, по меньшей мере трое граждан РФ погибли, пятеро в тяжелом состоянии, двое в реанимации. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением. Автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.

На летних Олимпийских играх в Токио сборная России по волейболу одержала победу над канадцами в игре 1/4 финала мужского турнира. Матч закончился со счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22), сообщает Championat.com. В полуфинале россияне встретятся с победителем пары Япония – Бразилия.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда Френч Гейтс официально развелись, передает CNN Business. Решение о разводе было одобрено судом накануне, 2 августа. Отмечается, что Мелинда Френч Гейтс не будет менять имя и фамилию. Кроме того, пара намерена продолжить работу в основанном ими благотворительном фонде Bill & Melinda Gates Foundation. Билл и Мелинда Гейтс прожили в браке 27 лет. О начале бракоразводного процесса объявили в мае этого года.

В Швеции ученые выяснили, что сразу после перенесенного коронавируса сильно возрастает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта. Об этом пишет журнал Lancet. Исследование, в котором участвовали свыше 86 тысяч человек, выявило, что COVID-19 усиливал вероятность острого сердечного приступа и инсульта в первые две недели после заболевания приблизительно в три раза.

В Приморье транспортная прокуратура и ФСБ раскрыли схему контрабанды из России в Китай лесоматериалов на общую сумму 441,2 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Уссурийской таможни, злоумышленники незаконно вывезли более девяти тысяч кубометров ценных пород древесины. Возбуждено три уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК России («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной преступной группой»).

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 11 часов назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 5 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Происшествия 7 минут назад

В соцсетях появились кадры торнадо в Тверской области и его последствий

Происшествия 34 минуты назад

Главу организации, помогавшей белорусам бежать из страны, нашли мертвым в Киеве

Здоровье и дом 1 час назад

Инфекционист рассказал об особенностях постковидного синдрома при "дельта"-штамме

Общество 2 часа назад

Эксперт рассказал, какие темы нельзя обсуждать рядом со смартфоном

Общество 3 часа назад

Опрос показал, что антипрививочниками чаще становятся те, кто получал тройки в школе

Общество 11 часов назад

"Ипотеку мне Санта закроет?" Правозащитники ищут курьера "Яндекс.Еды" на костылях, чтобы помочь

Общество 11 часов назад

День ВДВ. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Общество 11 часов назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Происшествия 11 часов назад

Взрыв в Ростовской области: 7 погибших и одно уголовное дело

Общество 12 часов назад

В Чечне женщина истязала детей пасынка с помощью капель для носа

Политика 13 часов назад

Приковавшиеся наручниками к зданию Минюста сторонники Лимонова арестованы на 10 суток

Происшествия 16 часов назад

С экс-главы московского отдела полиции взыскали 9 млн рублей, пропавших из служебного кабинета

Общество 16 часов назад

Пока вы были на работе 2 августа: Бегунья из Беларуси попросила убежища в Польше, а экс-сенатора оштрафовали на 15 тысяч

Общество 18 часов назад

Борьба не с Западом, а с неугодными. Большинству россиян нет дела до статуса "иноагента"

Политика 18 часов назад

Белорусской бегунье Тимановской дали визу Польши. Она в посольстве, консул посадит её на самолет

Политика 19 часов назад

Станислав Белковский: "Как ни смешно, я очень рад, что Россия подала иск в ЕСПЧ на Украину"

Общество 19 часов назад

Пранкер получил почти 2,5 года колонии за дурную шутку о коронавирусе

Общество 21 час назад

Сайт нижегородского правительства путают с сайтом про проституток. Прокуроры озаботились

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика