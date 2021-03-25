Начальник по безопасности в дептрансе Москвы задержан из-за ДТП с автобусом

Граждане, пострадавшие во время сегодняшней аварии с участием грузовика и автобуса в Москве, находятся в стабильном состоянии. Всего травмы получили 11 человек из 30 находившихся в салоне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Также сообщается, что задержан начальник службы по безопасности и управлению движением в ГУП «Мосгортранс». Его отстранили от работы на время разбирательства. Сейчас ответственное лицо находится в УВД по ТиНАО.

В полиции предполагают, что водитель автобуса не справился с управлением и при перестроении спровоцировал аварию. Ранее сообщалось, что у водителя 30-летний стаж за рулем и перед выходом на смену он прошел медосмотр.