В Москве 13 человек пострадали после столкновения автобуса с грузовиком

В ДТП с участием рейсового автобуса на Боровском шоссе в Москве пострадало 13 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус следовал по маршруту №750 из Внуково в Саларьево. По данным столичного управления ГИБДД, на момент аварии в нем находилось более 30 человек.

Как рассказал источник агентства, пострадало 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, среди них беременная, также травмы получили трое детей. По данным Дептранса Москвы, пострадавших 11, включая двоих детей.

Согласно версии ГИБДД, водитель автобуса планировал обогнать грузовик, но не справился с управлением.

По другой версии причиной столкновения могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ. Сейчас водитель автобуса задержан, полиция начала проверку по факту произошедшего. Как отмечается, у водителя автобуса 30-летний стаж, в парке Мосгортранса он работает 11 лет, перед сменой он прошел медосмотр.

В результате ДТП было перекрыто движение по двум полосам шоссе в сторону центра.

Сейчас проезжая часть освобождена, движение восстановлено.